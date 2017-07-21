10 маленьких привычек, которые воруют у вас ощущение счастья

Вы – это то, что делаете постоянно. Когда ваши привычки вам не помогают, то они причиняют боль. Вот только первый десяток таких привычек, мастерски умеющих воровать у вас ощущение счастья:





1. Фокус внимания на чьей угодно жизни, но не на вашей собственной

Не обольщайтесь историями чужих успехов настолько, чтобы игнорировать свой собственный путь и историю. Вы вполне можете сами стать тем человеком, кем хотите стать. Как только вы решитесь взять все под свой контроль, придут перемены. Думайте, решайте и озвучивайте мысли самостоятельно. Уважайте свои собственные идеи, чтобы творить личную историю успеха.

2. Ожидание идеального момента в жизни

Не покупайтесь на мысль о подходящем моменте. Это миф! Подходящих моментов попросту не бывает. Слишком много людей безрезультатно ожидают, «когда правильно встанут звезды», но, как правило, этого не дожидаются. Как только вы будете готовы действовать даже в условиях несовершенных и неподходящих моментов, у вас начнется прогресс.

3. Работа исключительно ради ежемесячной зарплаты

Работа без энтузиазма и интереса равносильна тюремному сроку. Пусть вы не слишком увлечены ею, но стоит хотя бы ею немного интересоваться. Вы ежедневно страдаете от мысли о работе? Тогда вы в итоге потратите впустую всю жизнь. Кстати, проблема тут вовсе не в зарплате – в вас!

4. Ощущение ненависти

Только свет способен очистить тьму. Так и ненависть может изгнать только любовь. Заметьте, когда нами овладевает чувство ненависти, вскоре оно берет бразды правления в свои руки и контролирует нас. Фактически мы уже и забыли, собственно, причину, мотив и объект ненависти, но ненавидим автоматически, по привычке.

5. Страхи и тревожные состояния

Спустя время все мы приходим к выводу, что минувшие страхи и беспокойства не стали реальностью и были абсолютно необоснованными и даже нелогичными. Значит разгоните эти страхи прямо сейчас. Избавьтесь от злости, зависти, потребности доказывать правоту и управлять другими. Под всей этой деструктивной ерундой наверняка прячется активный и счастливый человек.

6. Постоянные размышления о проблемах

Незачем фокусироваться на каком-то одном плохом дне. Такое случается, однако не позволяйте ему влиять на вас. Просто зафиксируйте трудности и займитесь их решением, но не преувеличивайте, сделав их основным жизненным вопросом. Каждый день приносит свежие уроки и новые шансы. Иногда события действительно разворачиваются не лучшим образом, но зацикливаться на них нет смысла.

7. Стремление к моментальной удовлетворенности

Существуют две вариации удовлетворенности – стойкая и мимолетная. Мимолетная – это сиюминутный материальный комфорт, а стойкая удовлетворенность достигается путем роста и развития личности. Она не меняется несмотря на падения и взлеты, потому что ваш разум пребывает в спокойствии и уверенности. Мимолетная же удовлетворенность чревата всплеском эмоций и неадекватно-субъективной оценкой происходящего.

8. Попытки изменить все сразу

Коль вы жаждете изменить мир, стоит, наверное, начать с себя любимого и мира близлежащего. Работайте, действуйте и поступайте так, чтобы поднять кучу маленьких брызг, и пусть эта рябь пойдет по воде естественным образом. Улыбайтесь окружающим и делайте добрые дела.

9. Попытки удержать кого-то, кто приносит вам боль

Иногда людей нужно бесповоротно бросать – и не потому, что вам все равно, а потому, что вы им по сути безразличны. Если вам постоянно причиняют дискомфорт и душевную боль, осознайте неоспоримый факт, что вы не представляете ценности для этого человека. Таблетка эта горькая и противная, но она излечивает. Не старайтесь произвести впечатление на таких людей или им что-то доказать– просто уходите.

10. Чрезмерная значимость внешней привлекательности

Придавать огромное значение внешнему виду – это как выбирать блюдо по его цвету вместо вкусовых качеств. Притяжение – это врожденные, невидимые, не поддающиеся оценке характеристики. Это так же, как одни люди без ума от запаха сирени, а другим по душе аромат корицы. Просто существует конкретный индивидуальный магнит, который срабатывает на качества определенных людей – кстати, и это отнюдь не их внешность.

Текст: Flytothesky.ru