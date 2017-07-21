Что ищут в отношениях разные знаки зодиака

Построение отношений – это труд. Для того чтобы отношения были гармоничными, вы должны учитывать желания партнера точно также, как и свои. И одним из способов понять, как быть лучшим в мире партнером – это обратить внимание на гороскоп! Давайте выясним, что же нужно от отношений каждому из знаков зодиака.





1. Овен

Овны – очень прямолинейные люди. Они ценят честность и хотят, чтобы с ними были искренними. Они не заинтересованы в тех, кто ходит вокруг да около и затягивает то, что можно сделать быстрее. Им нужен независимый, заинтересованный человек, способный поддерживать их интерес. Если Овну скучно, он уйдет.

2. Телец

Тельцы часто скрывают свои чувства. Когда что-то плохое происходит в их жизни, они делают вид, что всё хорошо и даже идеально. Телец нуждается в партнере, который будет помогать ему открыто говорить о своих чувствах, кому он может полностью довериться.

3. Близнецы

Близнецы имеют множество интересов и не любят сидеть на месте. Они грешат тем, что постоянно меняют свои интересы и увлечения, и им нужен человек, который будет всегда подпитывать их любопытство. Если вы любите приключения и сумеете рассмешить партнера-Близнеца – он ваш!

4. Рак

Раки счастливы, когда могут подарить партнеру целый мир. Но за таким вниманием и заботой следуют высокие ожидания, что их партнер будет вести себя именно так, как Рак себе это представляет. Этот знак с головой погружается в отношения и хочет взаимности. Ему нужен партнер, способный жить и дышать отношениями так же, как и он сам.

5. Лев

Уверенный и беззаботный по своей природе Лев находится в поисках партнера, который сможет с легкостью двигаться с ним, а не тянуть его назад. Львы не любят играть, им нужен человек, такой же настоящий, как они сами. Кто-то, кто не будет скованным и зажатым, а таким же уверенным, как и сам Лев. Этому знаку совсем неинтересны пресные и ненадежные люди.

6. Дева

В то время как Девы очень рациональны, они также еще и глубоко эмоциональные создания. Но они никогда не позволят никому увидеть себя с этой стороны. Девы отстаивают равновесие между рационализмом и чувствами и ищут партнера, который смог бы также балансировать между этими двумя противоположными чертами.

7. Весы

Весы очень стараются создать непринужденную и позитивную атмосферу вокруг себя. Они в основном сосредотачиваются на том, чтобы их окружение было миролюбивым, и если они чувствуют от вас угрозу – вы долго вместе не продержитесь. Они предпочитают быть честными, быть индивидуальными и ждут того же от партнера.

8. Скорпион

Скорпион никогда не откроется человеку, пока не убедится, что ему можно доверять. Если вы хотите завести отношения со Скорпионом, выстройте максимальный уровень доверия между вами. Они любят быть окруженными любовью и заботой. Это очень страстные люди, которым нужен человек, понимающий и разделяющий их страсть и чувственность.

9. Стрелец

Стрельцы очень задумчивы и игривы. Они не боятся приключений, любят остроумные шутки, но также не прочь поучаствовать в философской дискуссии. Они бывают мечтательными, и им нужен человек, который будет опускать их на землю время от времени. Но в то же время они ищут партнер, который беспрекословно поддержит их в очередном приключении.

10. Козерог

Так как Козерог очень трудолюбив, он ждет того же от своего партнера. Ему нравится быть независимым и жить настоящим. Этот знак понимает, что работа – не самое главное в жизни, даже при том, что работают Козероги больше всех. Ему нужен человек, который сможет выдернуть его из рабочей рутины, и с которым можно хорошо провести время.

11. Водолей

Будучи одним из самых сложных знаков зодиака, Водолей живет ради ярких впечатлений. Он никогда не будет с человеком, если он не является для него по-настоящему особенным. Этот знак знает, что ему нужно от жизни, и он постоянно в поисках приключений и впечатлений. Водолеи очень любвеобильны, но к сожалению, не всегда в состоянии выразить свои чувства.

12. Рыбы

Рыбы очень романтичны и чувствительны. На ранних стадиях отношений сделайте так, чтобы они чувствовали себя комфортно, чтобы они не боялись открыться. Как только они примут вас, можете ожидать от них широких жестов любви – они это очень любят. Хороший партнер для Рыб – это тот, кто может обеспечить высокий уровень близости и доверия, а также поддерживать их во всех начинаниях и стремлениях в жизни.

Текст: Flytothesky.ru