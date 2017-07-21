Если вы узнаете об этих свойствах сока алоэ, то начнете пить его ежедневно

Алоэ (алоэ вера) – всем известное лекарственное растение с не особо симпатичной и колючей «внешностью», но оно действительно бесценно в плане своих целебных качеств. Оно нередко применяется в качестве местного «спасателя» для ран и солнечных ожогов, но не очень многие люди знают удивительные преимущества употребления сока этого растения. Вот только три из них.





1. Сок алоэ помогает поддерживать правильную щелочность

Вся жизнь на Земле должна поддерживать сбалансированный уровень рН, чтобы выжить. Если уровень рН океана опускается ниже 8,1, коралловые рифы умирают. Если почва, на которой мы выращиваем наши продукты питания, не обладает нужным балансом кислотности и щелочности, растения засыхают.

То же самое касается и человеческого тела. Когда в организме повышенный кислотный рН, то тело становится мишенью для болезней. Если по утрам вы станете пить воду с добавлением сока алоэ, то вы будете «держать в узде» развитие плохих клеток, которые могут спровоцировать онкологические заболевания и образовывать опухоли.

2. Сок алоэ отлично взбадривает вашу пищеварительную систему

Не стоит недооценивать опасность всевозможных проблем с пищеварением, ведь мы зачастую малодушно закрываем на них глаза. Плохо работающий пищеварительный тракт не даст организму получать питательные вещества из пищи. Сок алоэ содержит ферменты, которые разрушают сахара и жиры, чтобы очистить пищеварительный тракт и дать ему работать в полную силу.

А еще сок алоэ заживляет воспаленный желудок и кишечник. Особенно он рекомендуется людям с синдромом раздраженного кишечника.

3. Сок алоэ исцелит вашу кожу изнутри

Большинство из нас используют алоэ как действенное средство от солнечных ожогов, нанося его мякоть на кожу. Попробуйте употреблять сок алоэ внутренне – так он может принести больше пользы для кожи. Он увлажняет кожу, очищает ее от прыщей и улучшает такие состояния, как дерматит и псориаз.

В соке много антиоксидантов и витаминов, и он может даже разгладить тонкие и мелкие морщины. Это абсолютно естественное и природное средство против старения и для обновления кожи.

Как приготовить сок алоэ вера?

Возьмите один мясистый лист алоэ, отрежьте края и выдавите из него весь гелеобразный сок. Его, кстати, можно отлично хранить в холодильнике. Добавьте 2 чайные ложки сока в стакан воды, размешайте и выпейте. А если вам не по душе его горьковатый привкус, смешивайте его с соком.

Текст: Flytothesky.ru