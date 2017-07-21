7 опасных предметов домашнего обихода, которыми вы пользуетесь практически ежедневно

Мы часто ассоциируем дом с безопасностью. Однако наш дом, наша крепость, может быть очень опасным местом. Ежегодно многие люди получают травмы, а то и погибают от предметов домашнего обихода, которые мы постоянно используем. Скорее всего, у вас тоже есть большинство этих фатальных предметов, и вы, вероятно, даже сегодня ими пользовались. Но знаете ли вы, что они могут вас убить?

1. Отбеливатель





Отбеливатель предназначен для жесткой очистки, и он очень опасен. Даже вдыхание его паров может быть фатальным, а смешивание его с другими чистящими средствами (аммиак и кислоты) запросто приводит к смертельным последствиям. Основным ингредиентом отбеливателя является гипохлорит натрия. При смешивании с аммиаком это вещество выделяет токсичные газы, называемые хлораминами. При смешивании с кислотами отбеливатель выделяет хлорный газ, который может повредить слизистые оболочки даже при минимальном воздействии.

2. Зубная паста





Зубная паста в основном содержат фторид, следовательно, глотать её чревато последствиями для здоровья. Обычно производители предлагают наносить пасту на щетку размером с горошину. Однако в рекламе изображены гораздо большие порции. Это может быть особенно вредно для детей, которые не умеют точно отмерить количество зубной пасты. Другим важным фактором риска является флюороз зубов, который является побочным эффектом. Зубная паста, предназначенная для того, чтобы держать полость рта и зубы в чистоте, может в конечном итоге стать смертельной.

3. Нафталиновые шарики





В них содержится парадихлорбензол, а потому они опасны не только для моли. Химические вещества в этих шариках при воздействии кислорода превращаются в газы с отчетливым «ароматом». Они раздражают глаза и легкие и даже подозреваются в том, что могут вызывать онкозаболевания. Особенно опасно это для более слабых детских организмов.

5. Краски с содержанием свинца





Производство таких красок запрещено во многих странах, однако ранее построенные дома и здания все еще содержат остатки таких красок, и их обитатели могут пострадать. Она осыпается в помещении и может попадать в организм. Кстати, свинец очень быстро приводит к отравлению организма и летальному исходу, потому проведите ревизию дома (если он у вас старой постройки) на предмет остатков этих красок.

6. Удлинительные шнуры





Удлинители намного опаснее, чем думают большинство людей. Используемые дома и на рабочем месте, удлинители чрезвычайно огнеопасны. Каждый год происходит масса пожаров именно из-за них. Кроме того, в отделении травматологии хорошо знакомы с пациентами с травмами, связанными с удлинителями, – в основном это переломы, растяжения или рваные раны.

7. Полироль





Средство для полировки мебели может сделать её свежее и приятнее на вид, но также может и стать причиной вашего путешествия в больницу на скорой помощи. Хотя это обычный предмет, который хранится в тумбочке с бытовой химией в домах по всему миру, тем не менее он опасен. Полироль обладает чрезвычайно токсичным составом, способным отравить организм при контакте с кожей и даже при вдыхании. Уберите его из вашего дома, ведь здоровье важнее красивой мебели.

8. Антипригарная посуда





Посуда с антипригарным покрытием есть практически у каждой хозяйки. Наверное, она присутствует у 90 % семей по причине своего удобства. Тем не менее, как вы знаете, она покрыта веществом под названием «тефлон», а эксперты давно говорят о том, что при нагревании тефлона происходят опасные химические выбросы. То есть тефлоновые сковородки безопасны до тех пор, пока они не перегреваются. Когда кухонная посуда достигает большой температуры, покрытие начинает разрушаться на невидимом молекулярном уровне, и выделяются токсичные газы. Это особенно тревожно, учитывая, насколько часто мы забываем что-то на плите.

Текст: Flytothesky.ru