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Посмотрите, что случилось с обычными продуктами, купленными в магазине

22.07.2017 11:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Все мы когда-нибудь слышали фразу «Счастье за деньги не купишь». Похоже, на людей, купивших эти продукты в супермаркете, это утверждение не распространяется.

Наверняка, у вас случалось такое, когда, к примеру, вы покупаете вкуснейшую булочку с любимой начинкой, но в процессе поедания обнаруживаете, что она без начинки. В этот момент вы чувствуете самое большое разочарование. У людей, сделавших эти фото, всё наоборот — им в буквальном смысле КРУПНО повезло с покупками.

Этот мини мандарин был прямо внутри обычного мандарина

Посмотрите, что случилось с обычными продуктами, купленными в магазине

Зелёная находка внутри красного перца

Посмотрите, что случилось с обычными продуктами, купленными в магазине

Кто-то сорвал джекпот!

Посмотрите, что случилось с обычными продуктами, купленными в магазине

Арбуз перфекциониста. Идеально

Посмотрите, что случилось с обычными продуктами, купленными в магазине

Вот это ягодка!

Посмотрите, что случилось с обычными продуктами, купленными в магазине

Двойной слой шоколада + игрушка

Посмотрите, что случилось с обычными продуктами, купленными в магазине

Это какие-то необычные яйца?

Посмотрите, что случилось с обычными продуктами, купленными в магазине

Виноградинка 8 в 1

Посмотрите, что случилось с обычными продуктами, купленными в магазине

Как туда попал этот огромный кусок?

Посмотрите, что случилось с обычными продуктами, купленными в магазине

Королевский банан

Посмотрите, что случилось с обычными продуктами, купленными в магазине

Текст: Flytothesky.ruПосмотрите, что случилось с обычными продуктами, купленными в магазине

 
 
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