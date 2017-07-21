Посмотрите, что случилось с обычными продуктами, купленными в магазине

Все мы когда-нибудь слышали фразу «Счастье за деньги не купишь». Похоже, на людей, купивших эти продукты в супермаркете, это утверждение не распространяется.

Наверняка, у вас случалось такое, когда, к примеру, вы покупаете вкуснейшую булочку с любимой начинкой, но в процессе поедания обнаруживаете, что она без начинки. В этот момент вы чувствуете самое большое разочарование. У людей, сделавших эти фото, всё наоборот — им в буквальном смысле КРУПНО повезло с покупками.

Этот мини мандарин был прямо внутри обычного мандарина





Зелёная находка внутри красного перца





Кто-то сорвал джекпот!





Арбуз перфекциониста. Идеально





Вот это ягодка!





Двойной слой шоколада + игрушка





Это какие-то необычные яйца?





Виноградинка 8 в 1





Как туда попал этот огромный кусок?





Королевский банан





Текст: Flytothesky.ru