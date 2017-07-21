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Посмотрите, что случилось с обычными продуктами, купленными в магазине
22.07.2017 11:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Все мы когда-нибудь слышали фразу «Счастье за деньги не купишь». Похоже, на людей, купивших эти продукты в супермаркете, это утверждение не распространяется.
Наверняка, у вас случалось такое, когда, к примеру, вы покупаете вкуснейшую булочку с любимой начинкой, но в процессе поедания обнаруживаете, что она без начинки. В этот момент вы чувствуете самое большое разочарование. У людей, сделавших эти фото, всё наоборот — им в буквальном смысле КРУПНО повезло с покупками.
Этот мини мандарин был прямо внутри обычного мандарина
Зелёная находка внутри красного перца
Кто-то сорвал джекпот!
Арбуз перфекциониста. Идеально
Вот это ягодка!
Двойной слой шоколада + игрушка
Это какие-то необычные яйца?
Виноградинка 8 в 1
Как туда попал этот огромный кусок?
Королевский банан
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Все мы когда-нибудь слышали фразу «Счастье за деньги не купишь». Похоже, на людей, купивших эти продукты в супермаркете, это утверждение не распространяется....
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