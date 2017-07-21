Тайны цивилизаций-близнецов: свидетельства забытой истории или совпадения?

Пирамиды, символ спирали, миф о Плеядах или потопе – это лишь некоторые из элементов, общих для многих цивилизаций. Откуда у людей из отдаленных частей мира схожие верования и символика? Может, ответ кроется в их общем происхождении от утерянной, погибшей тысячи лет тому назад цивилизации?





Теория о «материнской культуре» подразумевает, что в далеком прошлом на Земле существовала цивилизация с широким географическим диапазоном, которая погибла (возможно, в результате стихийного бедствия). Часть ее наследия в форме верований и символов могли перенять древние, которые строили цивилизацию «с нуля». Такой сценарий может объяснить, откуда у культур из разных частей мира так много удивительных сходств. Ученые в течение многих лет задумываются, почему так много народов в мире строило пирамиды или почитало некоторые звезды. Является ли это влиянием погибшей цивилизации? Косвенных доказательств того, что наша цивилизация была построена на ее руинах, значительно больше, и они заставляют задуматься, не находиться ли в мифе об Атлантиде некоторое зерно истины.

Тайна Плеяд

То, что происходило на небосклоне, интересовало людей с незапамятных времен. Во многих культурах также приписывают особую значимость некоторым звездам, созвездиям и планетам. К этой группе относятся, в частности, Сириус, Орион или Венера, однако самая большая загадка связана с Плеядами – звездным скоплением в созвездии Тельца, отдаленным от Земли на 445 световых лет. Плеяды играли важную роль в верованиях чероки, майя, ацтеков, кельтов, славян, арабов, народов Месопотамии, китайцев, японцев и даже австралийских аборигенов.

Самой большой загадкой остается то, что в мифах народов, живущих на противоположных сторонах земного шара, Плеяды часто связаны с рассказами об «убегающих сестрах». Классическим примером является греческий миф о дочерях Атласа и Плейоны, преследуемых Орионом и трансформированных Зевсом в звезды, размещенные на небе (от их имен происходит название этого звездного скопления, принятое в нашей культуре). Стэн Гуч – английский писатель – вспоминал, что аналогичная история о плеядах появляется в мифе индейцев штата Висконсин, который повествует о девах, за которыми гонится медведь. Австралийские аборигены также говорят о девушках, преследуемых мрачным Кидили, которые попав на небо, превратились в Плеяды.

Вездесущие пирамиды

Если бы мы хотели создать символ земной цивилизации, то пирамида подошла бы лучше всего. Эти строения сопровождали человечество почти с самого начала истории: начиная с древних пирамид Месопотамии и Египта через пирамиды Теотиуакана (2-4 век н.э.) до современной стеклянной пирамиды из двора Лувра. Все они указывают на сильную связь пирамид с нашей культурой.

По мнению историков, первые пирамиды строили шумеры и египтяне. Их непосредственными «прекурсорами» были платформы. Вознося одну на другую, древние архитекторы научились строить пирамиды. Тема, однако, будит горячие споры, и много сторонников сегодня имеет гипотеза о том, что самые старые пирамиды находятся в перуанском Карале или индонезийском Гунунг Паданге. Эта вторая локализация скрывает холм, превращенный в ступенчатую пирамиду, которая появилась на свет, по крайне мере, 6,5 тысяч лет назад.

В мире существует еще множество менее известных пирамид: от самых зрелищных, как Великая Пирамида Чолула (Мексика) или китайских пирамид, до менее впечатляющих из Кореи, Греции и Тенерифе. Все они, по мнению историков, показывают, что люди, строя пирамиды – искусственные горы, хотели достичь неба. А может их склонность к возвышению была унаследована от «материнской цивилизации»?

Спирали, свастики, сфинксы

Очередным элементом, объединяющим культуры из разных уголков земного шара, являются символы. Самым старым и самым распространенным является спираль, которая в Европе часто встречается в тройной ипостаси, так называемый, трискелион. Этот знак, в частности, можно встретить в микенской и греческой культуре, а также в знаменитой гробнице Ньюгрейндж (Ирландия), датируемой 4 тысячелетием до нашей эры.

Аналогичная ситуация и с другими символами, в том числе, свастикой – изображением солнца, широко распространенным во многих народах Востока и Запада. Есть и другие параллели. Например, во многих культурах была тенденция изображать сфинксов. Наиболее известными являются египетские, но схожего монстра можно найти и в ассирийском, персидском и китайском искусстве.

Небесные учители

В мифах всего мира популярна также тема «учителей с неба»: богов или полубогов, которые передали людям базовые знания и навыки. Рассказы о небесных благотворителях присутствуют почти в каждой великой цивилизации древности и наводят на мысль, что для некоторых являются доказательством того, что человеческий прогресс был достигнут благодаря посетителям из космоса.

В мифологии шумеров и других народов Месопотамии допотопные божественные учителя называются «абгал». Их представляют наполовину человеком, наполовину рыбой. Первый из них был Оаннес (Уан). «Он имел тело рыбы, но руки, голова и ноги были у него человечьи», — так говорит описание этого субъекта, авторства Вавилонского жреца Берозуса (3 век до н.э.). Оаннес выходил из моря рано утром и учил людей, а вечером возвращался в воду. Его нелегкое дело продолжили другие «абгалы». После того, как потоп опустошил землю, они появились вновь, но разгневали богов.

В индийской мифологии подобную миссию выполняли семь мудрецов – саптариши. В Египте богом-учителем был Тот, а у народов Мезоамерики Пернатый Змей. Китайцы, в свою очередь, рассказывают о Фуксиме и Нувие – паре существ (наполовину людей, наполовину змей), которые имели право общаться с людьми и учить их жить. После Фуксима прибыли другие «ши», завершившие его миссию. Небесных учителей имели также израильтяне. Это вскользь упомянутые в Книге Бытия «сыны Божии». Апокрифическая книга Еноха добавляет, что это был легион ангелов, которые спустились на землю, чтобы научить людей основным знаниям.

Потоп во всем мире

Последователи трех великих монотеистических религий (иудаизм, христианство и ислам) хорошо знают историю о Ное – патриархе, который по совету Бога построил ковчег и вместе с семьей пережил очищающий землю потоп. Старозаветная история, по мнению ученых, основывается на шумерском мифе о короле Зиусудре, которого от потопа спас бог Энки, приказав ему построить лодку. Более удивительным является то, что миф о потопе был известен другим народом Старого и Нового Света.

Для греков Ноем был Девкалион – сын Прометея, который пережил наводнение, ниспосланное Зевсом. Затем вместе с женой Пиррой он дал жизнь новому, лучшему поколению человечества, которое должно было появиться из камней. В свою очередь, в индийской мифологии героем мифа о потопе является первый человек – Ману, которому Матсья (воплощение Вишну) приказал построить лодку. Свою версию о потопе также имели североамериканские индейцы и майя. Последние считали, что наводнения на земле происходили периодически, принося конец предыдущим поколениям.

Несет ли ответственность за сходство в символике и верованиях народов из разных уголков мира их общее происхождение от «материнской цивилизации»? Писатель и исследователь древних культур доктор Роберт М.Шох не исключает такую возможность: «Древние египтяне утверждали, что их цивилизация была построена на фундаменте гораздо более древней культуры. Это был «Зеп Тепи», то есть «первое время», когда боги шли рука об руку с человеком. Нельзя забывать и о мифе об Атлантиде. На основе поданной Платоном информации можно вычислить, что падение цивилизации пришлось на 9600 год до н.э., то есть сразу после последнего ледникового периода. Я не хочу верить, что это все просто совпадения».

Текст: Flytothesky.ru