Тест: Правда или ложь?

За свою жизнь мы пополняем багаж знаний огромным, просто невообразимым количеством вещей. И это берёт начало ещё в школе. Однако школьных сведений не всегда достаточно, ведь мир наполнен множеством других интересных фактов. Некоторые кажутся настолько невероятными, что в них очень трудно поверить, а разум не даёт никаких логических объяснений.

Мы предлагаем вам сыграть в игру «Правда или ложь» и проверить свою интуицию, логику и здравый смысл.