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Тест: Правда или ложь?
22.07.2017 14:05 — Калейдоскоп | Flytothesky
За свою жизнь мы пополняем багаж знаний огромным, просто невообразимым количеством вещей. И это берёт начало ещё в школе. Однако школьных сведений не всегда достаточно, ведь мир наполнен множеством других интересных фактов. Некоторые кажутся настолько невероятными, что в них очень трудно поверить, а разум не даёт никаких логических объяснений.
Мы предлагаем вам сыграть в игру «Правда или ложь» и проверить свою интуицию, логику и здравый смысл.
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За свою жизнь мы пополняем багаж знаний огромным, просто невообразимым количеством вещей. И это берёт начало ещё в школе. Однако школьных сведений не всегда...
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