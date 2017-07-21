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Разгадайте секретный «шифр», чтобы прочитать слово

22.07.2017 15:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В это раз редакция Flytothesky.ru подготовила для вас очень необычную головоломку. Вам не нужно будет прибегать к своим математическим способностям или двигать спички.

Задача состоит в том, чтобы разгадать секретный «шифр», под которым скрывается слово из пяти букв. Но всё не так просто.  Вам поможет ваше пространственное воображение и логика. Приступайте!Разгадайте секретный «шифр», чтобы прочитать слово

Разгадайте секретный «шифр», чтобы прочитать слово

 
 
 
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В это раз редакция Flytothesky.ru подготовила для вас очень необычную головоломку. Вам не нужно будет прибегать к своим математическим способностям или двигать спички....

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