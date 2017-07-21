Разгадайте секретный «шифр», чтобы прочитать слово

В это раз редакция Flytothesky.ru подготовила для вас очень необычную головоломку. Вам не нужно будет прибегать к своим математическим способностям или двигать спички.

Задача состоит в том, чтобы разгадать секретный «шифр», под которым скрывается слово из пяти букв. Но всё не так просто. Вам поможет ваше пространственное воображение и логика. Приступайте!



