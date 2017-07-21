ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Готовим вкуснейшую запеченную курицу в фольге с розмарином, лимоном и лаймом

22.07.2017 15:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Рецепт — пальчики оближешь!

Готовим вкуснейшую запеченную курицу в фольге с розмарином, лимоном и лаймом

Блюдо простое, но фундаментальное, при этом всегда уместное и вкусное. Еще не так давно, запеченная в духовке курица считалась не просто едой, а целым ритуалом, своеобразным символом семейного достатка.

Этот рецепт поможет разобраться с тем, как запечь курицу в фольге в духовке, а парочка эффективных и простых хитростей пригодится для приготовления самой вкусной птицы!

Ингредиенты:

— курица целая на 1.2-1.5 кг – 1 шт.;
— розмарин свежий – 2-3 веточки;
— лимон – 3-4 дольки;
— лайм – 2 дольки;
— смесь перцев – 1 ч. ложка (можно больше, если хотите более пряно);
— соль – 1-1,5 ст. ложки;
— фольга – примерно 60-70 см.

Готовим вкуснейшую запеченную курицу в фольге с розмарином, лимоном и лаймом

Рецепт запеченной курицы в фольге

Обязательно вымыть птицу, причем и внутри, и снаружи. Обсушить полотенцем, проверить не остались ли перья, избавиться от них. Смешать соль и специи. Количество соли можно брать исходя из своего вкуса, но старайтесь не жадничать, так как недосол куриного мяса считается медвежьей услугой для курицы в духовке. Натереть птицу пряной смесью с солью изнутри и снаружи.

Готовим вкуснейшую запеченную курицу в фольге с розмарином, лимоном и лаймом

Далее плотно начинить ее нарезанными кусочками лайма и лимона, туда же отправить ветку свежего розмарина. После этого можно готовить курицу сразу, либо оставить под пленкой в холодильнике и запечь на следующий день. Второй вариант более предпочтителен, он позволит аромату приправ и соли равномернее распределиться.

Готовим вкуснейшую запеченную курицу в фольге с розмарином, лимоном и лаймом

Завернуть заготовку в плотный слой фольги, сверху положить розмарин. Разогреть до 220 С духовку.

Готовим вкуснейшую запеченную курицу в фольге с розмарином, лимоном и лаймом

Все! Осталось поставить курицу в духовку и предвкушать! Через минут 20 можно уже поливать птицу соками, они постепенно соберутся на дне фольги. Рекомендуется проделывать такую процедуру каждые 8-10 минут. Курица весом 1.2-1.5 кг при 220 С запекается около 50-60 минут. После чего понадобится 10 минут, чтобы температура внутри запеченной целиком курице выровнялась, а соки разошлись равномерно.

Готовим вкуснейшую запеченную курицу в фольге с розмарином, лимоном и лаймом

Готово, можно торжественно целиком или сразу же в нарезанном виде выносить курицу к столу! Не забудьте полить блюдо соками со дна фольги, в которой оно запекалось.

Готовим вкуснейшую запеченную курицу в фольге с розмарином, лимоном и лаймом

Приятного аппетита!Готовим вкуснейшую запеченную курицу в фольге с розмарином, лимоном и лаймом

Текст и фото: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рецепт — пальчики оближешь! Блюдо простое, но фундаментальное, при этом всегда уместное и вкусное. Еще не так давно, запеченная в духовке курица считалась не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Пройдите этот простой тест личности, чтобы узнать, какой вы на самом деле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика