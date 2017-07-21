Готовим вкуснейшую запеченную курицу в фольге с розмарином, лимоном и лаймом

Рецепт — пальчики оближешь!





Блюдо простое, но фундаментальное, при этом всегда уместное и вкусное. Еще не так давно, запеченная в духовке курица считалась не просто едой, а целым ритуалом, своеобразным символом семейного достатка.

Этот рецепт поможет разобраться с тем, как запечь курицу в фольге в духовке, а парочка эффективных и простых хитростей пригодится для приготовления самой вкусной птицы!

Ингредиенты:

— курица целая на 1.2-1.5 кг – 1 шт.;

— розмарин свежий – 2-3 веточки;

— лимон – 3-4 дольки;

— лайм – 2 дольки;

— смесь перцев – 1 ч. ложка (можно больше, если хотите более пряно);

— соль – 1-1,5 ст. ложки;

— фольга – примерно 60-70 см.





Рецепт запеченной курицы в фольге

Обязательно вымыть птицу, причем и внутри, и снаружи. Обсушить полотенцем, проверить не остались ли перья, избавиться от них. Смешать соль и специи. Количество соли можно брать исходя из своего вкуса, но старайтесь не жадничать, так как недосол куриного мяса считается медвежьей услугой для курицы в духовке. Натереть птицу пряной смесью с солью изнутри и снаружи.





Далее плотно начинить ее нарезанными кусочками лайма и лимона, туда же отправить ветку свежего розмарина. После этого можно готовить курицу сразу, либо оставить под пленкой в холодильнике и запечь на следующий день. Второй вариант более предпочтителен, он позволит аромату приправ и соли равномернее распределиться.





Завернуть заготовку в плотный слой фольги, сверху положить розмарин. Разогреть до 220 С духовку.





Все! Осталось поставить курицу в духовку и предвкушать! Через минут 20 можно уже поливать птицу соками, они постепенно соберутся на дне фольги. Рекомендуется проделывать такую процедуру каждые 8-10 минут. Курица весом 1.2-1.5 кг при 220 С запекается около 50-60 минут. После чего понадобится 10 минут, чтобы температура внутри запеченной целиком курице выровнялась, а соки разошлись равномерно.





Готово, можно торжественно целиком или сразу же в нарезанном виде выносить курицу к столу! Не забудьте полить блюдо соками со дна фольги, в которой оно запекалось.





Приятного аппетита!

Текст и фото: Flytothesky.ru