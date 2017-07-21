ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пройдите этот простой тест личности, чтобы узнать, какой вы на самом деле

22.07.2017 15:05 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Без сомнений, вы знаете себя лучше, чем кто-либо другой. Вы принимаете свои достоинства и недостатки, видите в себе все плюсы и минусы, и, скорее всего, знаете, как бы поступили в той или иной ситуации. На вас работает внутренний голос и интуиция, которая и определяет ваши действия. Они же в свою очередь дают понять, что вы за человек: будете ли бросаться с головой в омут или предпочтёте спокойствие. Станете ли спорить и доказывать правоту во что бы то ни стало или лучше промолчите, оставив при себе свои мысли.Пройдите этот простой тест личности, чтобы узнать, какой вы на самом деле

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без сомнений, вы знаете себя лучше, чем кто-либо другой. Вы принимаете свои достоинства и недостатки, видите в себе все плюсы и минусы, и, скорее всего, знаете, как бы...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Тест: Правда или ложь?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика