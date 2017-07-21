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Пройдите этот простой тест личности, чтобы узнать, какой вы на самом деле
22.07.2017 15:05 — Калейдоскоп | Flytothesky
Без сомнений, вы знаете себя лучше, чем кто-либо другой. Вы принимаете свои достоинства и недостатки, видите в себе все плюсы и минусы, и, скорее всего, знаете, как бы поступили в той или иной ситуации. На вас работает внутренний голос и интуиция, которая и определяет ваши действия. Они же в свою очередь дают понять, что вы за человек: будете ли бросаться с головой в омут или предпочтёте спокойствие. Станете ли спорить и доказывать правоту во что бы то ни стало или лучше промолчите, оставив при себе свои мысли.
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Без сомнений, вы знаете себя лучше, чем кто-либо другой. Вы принимаете свои достоинства и недостатки, видите в себе все плюсы и минусы, и, скорее всего, знаете, как бы...
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