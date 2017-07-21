Без сомнений, вы знаете себя лучше, чем кто-либо другой. Вы принимаете свои достоинства и недостатки, видите в себе все плюсы и минусы, и, скорее всего, знаете, как бы поступили в той или иной ситуации. На вас работает внутренний голос и интуиция, которая и определяет ваши действия. Они же в свою очередь дают понять, что вы за человек: будете ли бросаться с головой в омут или предпочтёте спокойствие. Станете ли спорить и доказывать правоту во что бы то ни стало или лучше промолчите, оставив при себе свои мысли.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пройдите этот простой тест личности, чтобы узнать, какой вы на самом деле Без сомнений, вы знаете себя лучше, чем кто-либо другой. Вы принимаете свои достоинства и недостатки, видите в себе все плюсы и минусы, и, скорее всего, знаете, как бы...