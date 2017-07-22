10 величайших городов, которые правили в древнем мире

Древние люди со временем пришли к пониманию того, насколько комфортнее и безопаснее объединяться в группы, чтобы выживать. С развитием сельского хозяйства такие группы постепенно увеличивались, а населённые пункты становились крупнее. Некоторые из таких поселений, в зависимости от их местоположения, стали влиятельными и мощными центрами торговли и культуры.

1. Венеция





В 4 веке н.э. распалась Римская империя, а Европа находилась в состоянии хаоса. Германские племена и гунны разграбили и разорили города северо-восточной Италии. Местные жители нашли убежище недалеко от побережья Адриатического моря на болотистых островах, которые стали идеальным временным прибежищем, но были совершенно непригодны для постоянного проживания из-за отсутствия пресной воды. Однако люди научились добывать соль и торговать ею, поняв, что их острова – это гораздо более безопасное и спокойное место, чем материк, истерзанный войнами и набегами. Первые венецианцы вбили сотни и сотни деревянных свай в землю, создавая прочную основу для своих домов и дворцов. Вскоре Венеция превратилась в крупный торговый порт Средиземного моря и самый богатый город в Западной Европе.

2. Палембанг





Как и Венеция, город Палембанг на острове Суматра достиг своего расцвета благодаря удобному расположению для торговли. Торговый путь по Индийскому океану, соединивший Африку и Китай через Ближний Восток, Индию и Юго-Восточную Азию, был намного масштабнее, чем Шелковый путь на материке. Империя Шривиджая (7-13 век) и её столица Палембанг процветали благодаря контролю над Малаккским проливом. В своей ранней истории Палембанг находился под сильным влиянием индийской культуры и религии. К закату существования империи здесь стал популярен ислам из-за большого количества мусульманских торговцев. Сегодня, 62% мирового мусульманского населения живет в Юго-Восточной Азии во многом благодаря древнему торговому пути и городу Палембанг.

3. Эриду





Древний город Эриду (Дом Богов) был основан в 5400 г. до н.э. возле берегов реки Евфрат (нынешний юго-восток Ирака). То, что когда-то было землёй изобилия, сейчас превратилось в продуваемые ветрами руины и пустыню. Археологические раскопки середины 20 века фактически заново явили миру этот почти мифологический город. Расположенный в его центре большой зиккурат Амар-Син, по мнению многих ученых, мог быть реальной Вавилонской башней. Кстати, до сих пор неясно, почему люди покинули «Дом Богов» в 600 г. до н.э.

4. Фивы





Древний Египет является неисчерпаемым источником информации для историков. Эта цивилизация оставила после себя множество артефактов, находящихся в музеях по всему миру. Древние египтяне достигли своего культурного и экономического расцвета в то время, когда по Земле ещё бродили мамонты. Культурный центр Египта находился в Фивах – городе, знаменитом своими великолепными храмами и памятниками в честь бога солнца Амона. Сегодня мы знаем его под названием Луксор, который расположен в непосредственной близости от знаменитой долины Царей и Карнакского комплекса.

5. Каракорум





После того как Чингисхан объединил все монгольские племена и создал крупнейшую империю всех времен, он начал строительство Каракорума в 1220 году н.э. Столица первоначально состояла из юрт и деревянных домов, однако её местоположение было гораздо важнее, чем внешний вид. Расположенный недалеко от реки Орхон, Каракорум был стратегическим пунктом на Шелковом пути. После смерти Чингисхана его сын Угедей продолжил застраивать город, ставший важным торговым центром, в котором обосновались ремесленники из всех уголков империи. Со временем Каракорум потерял свое влияние, а к концу 14 века был разрушен китайцами.

6. Великий Зимбабве





Африканский континент является родиной человечества и таит в себе немало артефактов. В начале 20 века археологи обнаружили огромный каменный комплекс в самом сердце современного Зимбабве и предположили, что сами африканцы, скорее всего, не могли его возвести. Недавние открытия указывают на то, что комплекс – это дело рук народа шона, построившем его в 1100 году н.э. в качестве столицы своего королевства. Считается, что Великий Зимбабве некогда был процветающим торговым городом с населением до 25 тысяч человек.

7. Хаттуса





Во время гомеровских «Илиады» и «Одиссеи» империя хеттов находилась на пике своего могущества, а имперская столица Хаттуса была оживлённым мегаполисом, который начал заселяться людьми ещё в 2400 г. до н.э. В конце 12 века до н.э. на город напали фригийцы и сожгли его дотла. Позже делались попытки восстановить и возродить поселение, но былой славы и расцвета, как при хеттах, Хаттуса уже больше никогда не достигла.

8. Чан-Чан





Чан-Чан был столицей царства Чиму (нынче территория северного Перу) и самым крупным городом в доколумбовой Америке, почти целиком выстроенным из сырцового кирпича. Его основание датируется 850 годом н.э., а расцвет города продолжался до 1470 г., когда его захватили инки, а затем разрушили испанцы. Чан-Чан состоял из девяти округов, в каждом были свои собственные храмы, дворцы, сады, кладбища и водохранилища. В городе проживало до 60 тысяч людей. В настоящее время руинам Чан-Чана грозит полное исчезновение.

9. Сиань





Сиань – одна из шести столиц древнего Китая, считающаяся самой известной и могущественной, поскольку город являлся домом для большинства правящих династий. Древний Китай был закрытым обществом. Это изначально помогало развитию страны, но в конечном итоге стало одной из причин её гибели. Великий шёлковый путь соединил Восток с Западом, и начало его было именно в Сиане. В 8 веке население Сианя побило тогдашний мировой рекорд: два миллиона жителей.

10. Паталипутра





В 326 году до н.э. индийский принц Чандрагупта основал империю Маурьев со столицей в городе Паталипутра (ныне Патна). Современники описывали город как «роскошный и свободный от преступности». В ранние годы городские здания были построены в основном из дерева. При правлении императора Ашоки (273-232 до н.э.) в городе появились здания из камня. Во время империи Маурьев Паталипутра являлась культурным и политическим центром, сравнимым с Римом и Сианем с точки зрения власти и влияния.

Текст: Flytothesky.ru