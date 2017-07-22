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10 возможных способов сбежать из Северной Кореи

23.07.2017 12:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Северная Корея – одна из самых изолированных стран, она на официальном уровне ограничивает общение между своими людьми и внешним миром. Иностранные СМИ не работают там без разрешения властей, а туристы не могут свободно общаться с гражданами Северной Кореи. Нарушения прав человека настолько распространены в Северной Корее, что каждый её гражданин испытал насилие хотя бы один раз в своей жизни. И, конечно же, люди не имеют права выезжать за пределы страны. Однако, некоторые попытались сбежать и у них получилось.

1. Демилитаризованная зона

10 возможных способов сбежать из Северной Кореи

Это регион, который отделяет Северную Корею от Южной. Он занимает около 240 км и мощно укреплен с обеих сторон. Ирония, однако, заключается в том, что солдаты Северной Кореи, которые должны охранять свою часть границы, благополучно убегают, а Южная Корея обычно предоставляет гражданство северокорейским перебежчикам.

2. Желтое море

10 возможных способов сбежать из Северной Кореи

Желтое море – это морская граница между Северной и Южной Кореей, и это также легкий и короткий маршрут. Каждая страна претендует на часть моря как свою территорию. Единственная опасность при попытке сбежать состоит в том, что море охраняется военно-морскими силами из обеих стран. Тем не менее, ряд отчаянных пловцов уплыли в Южную Корею.

3. Японское море

10 возможных способов сбежать из Северной Кореи

Это общая морская граница между Северной Кореей и Японией и хороший маршрут для перебежчиков. Основная трудность: для этого требуется лодка, поскольку путь неблизкий. В истории были и такие счастливчики, ведь Япония не депортирует людей из Северной Кореи и дает им возможность безопасно ехать дальше.

4. Граница Северной Кореи и Китая

10 возможных способов сбежать из Северной Кореи

Несколько перебежчиков воспользовались общей границей страны с Китаем. Для этого северокореец должен сотрудничать с китайцем или кем-то, кто хорошо знаком с маршрутом, чтобы не попасться на глаза пограничникам. Однако Китай очень враждебен по отношению к северокорейским мигрантам и часто депортирует их на родину, где им грозит казнь или тюремное заключение.

5. Олимпийская сборная

10 возможных способов сбежать из Северной Кореи

Как и у каждой страны, в Северной Корее есть своя олимпийская команда. Быть в её составе – беспроигрышная ситуация для спортсменов. Власти Северной Кореи награждают тех, кто выигрывает медали, но наказывают спортсменов и тренеров, которые возвращаются ни с чем. Этого достаточно для того, чтобы спортсмены захотели убежать. Несмотря на то, что во время международных соревнований все они под пристальным наблюдением, побег вполне реален.

6. Футбольная команда

10 возможных способов сбежать из Северной Кореи

В Северной Корее была футбольная команда, которая претендовала на Кубок мира в 2010 году. Однако она не выиграла ни одной игры на групповом этапе и выбыла из турнира. Тренер команды был уволен и отправлен на принудительные строительные работы. Единственный плюс в том, что во время международных соревнований у футболистов есть шанс сбежать.

7. Работа за рубежом

10 возможных способов сбежать из Северной Кореи

Северная Корея направляет своих граждан на работу в такие страны, как Китай и Россия, например, в рамках ракетной программы. Говорят, что Северная Корея также разворачивает свою миссию по принудительному труду примерно в 45 странах, в том числе в Европейском союзе, в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Условия работы настолько плохие, что северокорейские рабочие часто умирают. Однако за ними следят не очень бдительно, и они могут сбежать.

8. Северокорейский дипломатический корпус

10 возможных способов сбежать из Северной Кореи

Северная Корея пытается подражать другим странам и содержит своих дипломатов, однако сотрудникам посольств выделяется очень мало финансирования. Хотя жизнь в северокорейском дипломатическом корпусе суровая, она предоставляет прекрасную возможность убежать с родины. Например, в 2016 году северокорейский дипломат и его семья сбежали в Южную Корею из Великобритании. А в 1997 году посол Северной Кореи в Египте перебрался в США.

9. Авиакомпания Air Koryo

10 возможных способов сбежать из Северной Кореи

Государственная авиакомпания Air Koryo – единственная однозвездочная авиакомпания в мире. Путешественники Air Koryo жаловались на плохую работу стюардесс, пропагандистские газеты и несъедобную пищу. Кроме того, авиакомпания летает по ограниченным маршрутам. Например, Air Koryo запрещено пролетать над воздушным пространством ЕС. Хотя авиакомпания летает только в страны, активно поддерживающие режим, плюс в том, что вооруженные охранники практически не контролируют бортпроводников или пилотов.

10. Программа обмена студентами

10 возможных способов сбежать из Северной Кореи

Она позволяет учащимся из Северной Кореи учиться за границей и наоборот. Ежегодно несколько студентов из Китая обучаются в Северной Корее. Хотя страна не является популярным местом для китайских студентов, некоторые авантюристы все же рискуют. Северокорейские же студенты учатся за границей, но обязаны вернуться на родину. С другой стороны, такая программа – это шанс сбежать.10 возможных способов сбежать из Северной Кореи

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Северная Корея – одна из самых изолированных стран, она на официальном уровне ограничивает общение между своими людьми и внешним миром. Иностранные СМИ не...

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