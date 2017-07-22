10 возможных способов сбежать из Северной Кореи

Северная Корея – одна из самых изолированных стран, она на официальном уровне ограничивает общение между своими людьми и внешним миром. Иностранные СМИ не работают там без разрешения властей, а туристы не могут свободно общаться с гражданами Северной Кореи. Нарушения прав человека настолько распространены в Северной Корее, что каждый её гражданин испытал насилие хотя бы один раз в своей жизни. И, конечно же, люди не имеют права выезжать за пределы страны. Однако, некоторые попытались сбежать и у них получилось.

1. Демилитаризованная зона





Это регион, который отделяет Северную Корею от Южной. Он занимает около 240 км и мощно укреплен с обеих сторон. Ирония, однако, заключается в том, что солдаты Северной Кореи, которые должны охранять свою часть границы, благополучно убегают, а Южная Корея обычно предоставляет гражданство северокорейским перебежчикам.

2. Желтое море





Желтое море – это морская граница между Северной и Южной Кореей, и это также легкий и короткий маршрут. Каждая страна претендует на часть моря как свою территорию. Единственная опасность при попытке сбежать состоит в том, что море охраняется военно-морскими силами из обеих стран. Тем не менее, ряд отчаянных пловцов уплыли в Южную Корею.

3. Японское море





Это общая морская граница между Северной Кореей и Японией и хороший маршрут для перебежчиков. Основная трудность: для этого требуется лодка, поскольку путь неблизкий. В истории были и такие счастливчики, ведь Япония не депортирует людей из Северной Кореи и дает им возможность безопасно ехать дальше.

4. Граница Северной Кореи и Китая





Несколько перебежчиков воспользовались общей границей страны с Китаем. Для этого северокореец должен сотрудничать с китайцем или кем-то, кто хорошо знаком с маршрутом, чтобы не попасться на глаза пограничникам. Однако Китай очень враждебен по отношению к северокорейским мигрантам и часто депортирует их на родину, где им грозит казнь или тюремное заключение.

5. Олимпийская сборная





Как и у каждой страны, в Северной Корее есть своя олимпийская команда. Быть в её составе – беспроигрышная ситуация для спортсменов. Власти Северной Кореи награждают тех, кто выигрывает медали, но наказывают спортсменов и тренеров, которые возвращаются ни с чем. Этого достаточно для того, чтобы спортсмены захотели убежать. Несмотря на то, что во время международных соревнований все они под пристальным наблюдением, побег вполне реален.

6. Футбольная команда





В Северной Корее была футбольная команда, которая претендовала на Кубок мира в 2010 году. Однако она не выиграла ни одной игры на групповом этапе и выбыла из турнира. Тренер команды был уволен и отправлен на принудительные строительные работы. Единственный плюс в том, что во время международных соревнований у футболистов есть шанс сбежать.

7. Работа за рубежом





Северная Корея направляет своих граждан на работу в такие страны, как Китай и Россия, например, в рамках ракетной программы. Говорят, что Северная Корея также разворачивает свою миссию по принудительному труду примерно в 45 странах, в том числе в Европейском союзе, в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года. Условия работы настолько плохие, что северокорейские рабочие часто умирают. Однако за ними следят не очень бдительно, и они могут сбежать.

8. Северокорейский дипломатический корпус





Северная Корея пытается подражать другим странам и содержит своих дипломатов, однако сотрудникам посольств выделяется очень мало финансирования. Хотя жизнь в северокорейском дипломатическом корпусе суровая, она предоставляет прекрасную возможность убежать с родины. Например, в 2016 году северокорейский дипломат и его семья сбежали в Южную Корею из Великобритании. А в 1997 году посол Северной Кореи в Египте перебрался в США.

9. Авиакомпания Air Koryo





Государственная авиакомпания Air Koryo – единственная однозвездочная авиакомпания в мире. Путешественники Air Koryo жаловались на плохую работу стюардесс, пропагандистские газеты и несъедобную пищу. Кроме того, авиакомпания летает по ограниченным маршрутам. Например, Air Koryo запрещено пролетать над воздушным пространством ЕС. Хотя авиакомпания летает только в страны, активно поддерживающие режим, плюс в том, что вооруженные охранники практически не контролируют бортпроводников или пилотов.

10. Программа обмена студентами





Она позволяет учащимся из Северной Кореи учиться за границей и наоборот. Ежегодно несколько студентов из Китая обучаются в Северной Корее. Хотя страна не является популярным местом для китайских студентов, некоторые авантюристы все же рискуют. Северокорейские же студенты учатся за границей, но обязаны вернуться на родину. С другой стороны, такая программа – это шанс сбежать.

Текст: Flytothesky.ru