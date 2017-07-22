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Когда твоя мама жестко косплеит…
23.07.2017 11:45 — Калейдоскоп | Flytothesky
Привлечь внимание искушенной интернет-аудитории нелегко, но эта убеленная сединой бразильская мама покорила всех своими потрясающими косплеями. Её зовут
Восхитительная 50-летняя бразильская мама, её еще называют «тетушка Солнце», сама делает все свои уникальные костюмы, продумывая каждую деталь.
Она известна и популярна практически на международном уровне за свои невероятные умения в шитье и косплее.
Итак, Юбаба из «Унесенных призраками»
Пепельный парик и бородавка на лбу – и вот уже Соланж превратилась в противную ведьму Юбабу.
Фея-крестная из «Шрека» – весьма нахальная и довольно манипулятивная особа
Соланж долго работала над париком, который ей все никак не удавался, но она справилась.
Грамма Тала из фильма «Моана» умирает в фильме
Соланж очень удачно преобразилась в Грамму-Талу, бабушку Моаны.
Фея-крестная из «Золушки»
Косплей – это искусство. Недостаточно просто надеть костюм и ждать комплиментов. Вот почему Соланж восхищенно улыбается в камеру, помахивая волшебной палочкой, которая изменила жизнь Золушки.
Тетушка Солнце рискнула даже стать мужчиной: Хозяин Подземелий из «Подземелий и Драконов»
Когда вы талантливы, то вам под силу любой персонаж. Соланж может сыграть практически играть любого!
Мюриэль из «Кураж – трусливый пес»
Соланж даже купила розовую собаку и не забыла про черные резиновые сапоги для этой роли.
Когда Соланж выбрала роль Бабули из «Looney Tunes», она позаботилась о каждой детали
В том числе и о птичьей клетке, в которой Бабуля держала Твити. Но поскольку косплей – удовольствие не из дешевых, то Соланж не стала покупать игрушку-птичку: она просто завернула апельсин в салфетку.
Софи Хэттер из «Ходячего замка Хаула»
Этот наряд тоже отобрал у Соланж немало времени, но оно того стоило!
Наверное, лучшая роль Соланж – Урсула из «Русалочки»
Соланж шикарно удаются диснеевские персонажи. Урсула у неё получилась очень мило.
Ностальгический вариант – Скучающая ведьма из фильма «Тройняшки и Скучающая ведьма»
Соланж мастерски преобразилась в бабушку тройняшек Аны, Хелены и Терезы.
Разве можно забыть мадам Мим из «Меча в камне»?
И еще один удачный образ злой волшебницы!
Рита Репульса из «Могучих рейнджеров»
Детализация костюма злодейки Риты Репульсы оказалась сложной и кропотливой работой, но Соланж никогда не боится трудностей.
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Привлечь внимание искушенной интернет-аудитории нелегко, но эта убеленная сединой бразильская мама покорила всех своими потрясающими косплеями. Её зовут Соланж,...
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