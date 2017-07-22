Когда твоя мама жестко косплеит…

Привлечь внимание искушенной интернет-аудитории нелегко, но эта убеленная сединой бразильская мама покорила всех своими потрясающими косплеями. Её зовут Соланж , и она живет в бразильском городе Манаус.

Восхитительная 50-летняя бразильская мама, её еще называют «тетушка Солнце», сама делает все свои уникальные костюмы, продумывая каждую деталь.

Она известна и популярна практически на международном уровне за свои невероятные умения в шитье и косплее.





Итак, Юбаба из «Унесенных призраками»

Пепельный парик и бородавка на лбу – и вот уже Соланж превратилась в противную ведьму Юбабу.





Фея-крестная из «Шрека» – весьма нахальная и довольно манипулятивная особа

Соланж долго работала над париком, который ей все никак не удавался, но она справилась.





Грамма Тала из фильма «Моана» умирает в фильме

Соланж очень удачно преобразилась в Грамму-Талу, бабушку Моаны.





Фея-крестная из «Золушки»

Косплей – это искусство. Недостаточно просто надеть костюм и ждать комплиментов. Вот почему Соланж восхищенно улыбается в камеру, помахивая волшебной палочкой, которая изменила жизнь Золушки.





Тетушка Солнце рискнула даже стать мужчиной: Хозяин Подземелий из «Подземелий и Драконов»

Когда вы талантливы, то вам под силу любой персонаж. Соланж может сыграть практически играть любого!





Мюриэль из «Кураж – трусливый пес»

Соланж даже купила розовую собаку и не забыла про черные резиновые сапоги для этой роли.





Когда Соланж выбрала роль Бабули из «Looney Tunes», она позаботилась о каждой детали

В том числе и о птичьей клетке, в которой Бабуля держала Твити. Но поскольку косплей – удовольствие не из дешевых, то Соланж не стала покупать игрушку-птичку: она просто завернула апельсин в салфетку.





Софи Хэттер из «Ходячего замка Хаула»

Этот наряд тоже отобрал у Соланж немало времени, но оно того стоило!





Наверное, лучшая роль Соланж – Урсула из «Русалочки»

Соланж шикарно удаются диснеевские персонажи. Урсула у неё получилась очень мило.





Ностальгический вариант – Скучающая ведьма из фильма «Тройняшки и Скучающая ведьма»

Соланж мастерски преобразилась в бабушку тройняшек Аны, Хелены и Терезы.





Разве можно забыть мадам Мим из «Меча в камне»?

И еще один удачный образ злой волшебницы!





Рита Репульса из «Могучих рейнджеров»





Детализация костюма злодейки Риты Репульсы оказалась сложной и кропотливой работой, но Соланж никогда не боится трудностей.

Текст: Flytothesky.ru