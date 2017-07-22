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5 основных симптомов хронической, большой и маниакальной депрессии
23.07.2017 13:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Когда человек испытывает симптомы депрессии, он напуган, расстроен и сбит с толку одновременно. Это то состояние, которое провоцируется социальными факторами, а также психологическими (мозг) и биологическими (тело).
Люди, которые испытывают неблагоприятные жизненные события (безработица, потеря близких, психологическая травма), подвергаются более высокому риску развития депрессии. К сожалению, влияние депрессии на разум человека весьма существенно: каждая мысль становится затуманенной, а жизнь кажется бессмысленной. И люди недоумевают, почему, это с ними происходит.
Итак, три основных типа депрессии: причины и симптомы.
1. Большое депрессивное расстройство
Это постоянное ощущение безнадежности и отчаяния. Пациенты обычно отмечают, что расстройство не дает им нормально есть, спать, учиться, работать и заниматься любимым делом. Нередко при этом расстройстве свою роль играет и генетический аспект, но существует много случаев, когда болезнь развивается и без семейной предыстории. Таким образом, большое депрессивное расстройство вполне могут спровоцировать факторы окружающей среды и жизненные события.
Пять основных симптомов:
— Чувство бесполезности или вины
Усугубление симптоматики может даже привести к суицидальным идеям.
Основные триггеры:
— Смерть близкого человека или развод
2. Дистимия (или хроническая депрессия)
Дистимия (мягкая или хроническая депрессия) – это вариация депрессии, которая длится от двух лет и более. Как правило, люди с диагнозом дистимии обладают легкими симптомами, но они сохраняются очень долго.
Основными симптомами дистимии являются:
— Привычные увлечения не приносят радости
3. Маниакальная депрессия (биполярное расстройство)
Маниакальная депрессия заставляет пациента испытывать «предельные подъемы», за которым следуют «предельные спады». Человек часто ощущает максимальный прилив энергии, а это вызывает серьезные побочные эффекты. Фактически это состояние мании, когда у пациента наступает бессонница (иногда в течение нескольких дней), а также галлюцинации, психозы, грандиозные иллюзии или параноидальная ярость. Из всех типов депрессии маниакальная депрессия считается самой трудной для лечения.
Маниакальная депрессия бывает двух типов: биполярное расстройство 1 типа и 2 типа.
Симптомы 1 типа включают:
— Отрешенность и путающиеся мысли
Биполярное расстройство 2 типа – менее серьезная форма маниакальной депрессии (более мягкие периоды радостно-возбужденного состояния и отсутствие психоза (иллюзий или галлюцинаций)). Оно включает в себя следующие симптомы:
— Снижение потребности во сне
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Когда человек испытывает симптомы депрессии, он напуган, расстроен и сбит с толку одновременно. Это то состояние, которое провоцируется социальными факторами, а...
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