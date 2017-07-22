5 основных симптомов хронической, большой и маниакальной депрессии

Когда человек испытывает симптомы депрессии, он напуган, расстроен и сбит с толку одновременно. Это то состояние, которое провоцируется социальными факторами, а также психологическими (мозг) и биологическими (тело).

Люди, которые испытывают неблагоприятные жизненные события (безработица, потеря близких, психологическая травма), подвергаются более высокому риску развития депрессии. К сожалению, влияние депрессии на разум человека весьма существенно: каждая мысль становится затуманенной, а жизнь кажется бессмысленной. И люди недоумевают, почему, это с ними происходит.





Итак, три основных типа депрессии: причины и симптомы.

1. Большое депрессивное расстройство

Это постоянное ощущение безнадежности и отчаяния. Пациенты обычно отмечают, что расстройство не дает им нормально есть, спать, учиться, работать и заниматься любимым делом. Нередко при этом расстройстве свою роль играет и генетический аспект, но существует много случаев, когда болезнь развивается и без семейной предыстории. Таким образом, большое депрессивное расстройство вполне могут спровоцировать факторы окружающей среды и жизненные события.

Пять основных симптомов:

— Чувство бесполезности или вины

— Чувство уныния или отчаяния

— Снижение концентрации и отсутствие решительности

— Привычные увлечения не приносят радости

— Постоянная усталость или нехватка энергии

Усугубление симптоматики может даже привести к суицидальным идеям.

Основные триггеры:

— Смерть близкого человека или развод

— Социальная изоляция

— Крупные изменения в жизни: окончание вуза, смена работы, переезд или выход на пенсию

— Личные конфликты в отношениях

— Эмоциональное, физическое или сексуальное насилие

2. Дистимия (или хроническая депрессия)

Дистимия (мягкая или хроническая депрессия) – это вариация депрессии, которая длится от двух лет и более. Как правило, люди с диагнозом дистимии обладают легкими симптомами, но они сохраняются очень долго.

Основными симптомами дистимии являются:

— Привычные увлечения не приносят радости

— Постоянное уныние или подавленное настроение

— Потеря энергии или усталость

— Бессонница или, напротив, избыточный сон

— Проблемы с концентрацией и принятием решений

3. Маниакальная депрессия (биполярное расстройство)

Маниакальная депрессия заставляет пациента испытывать «предельные подъемы», за которым следуют «предельные спады». Человек часто ощущает максимальный прилив энергии, а это вызывает серьезные побочные эффекты. Фактически это состояние мании, когда у пациента наступает бессонница (иногда в течение нескольких дней), а также галлюцинации, психозы, грандиозные иллюзии или параноидальная ярость. Из всех типов депрессии маниакальная депрессия считается самой трудной для лечения.

Маниакальная депрессия бывает двух типов: биполярное расстройство 1 типа и 2 типа.

Симптомы 1 типа включают:

— Отрешенность и путающиеся мысли

— Грандиозные убеждения

— Периодическое радостно-возбужденное состояние или эйфория

— Периодическая раздражительность и возбудимость

— Редкие (и очень мощные) всплески энергии

Биполярное расстройство 2 типа – менее серьезная форма маниакальной депрессии (более мягкие периоды радостно-возбужденного состояния и отсутствие психоза (иллюзий или галлюцинаций)). Оно включает в себя следующие симптомы:

— Снижение потребности во сне

— Предельная концентрация на работе или дома

— Чрезмерная энергичность и приподнятое настроение

— Безрассудное поведение

— Повышенная креативность и продуктивность.

Текст: Flytothesky.ru