Путешествия во времени: невероятная история Рудольфа Фенца

В центре Нью-Йорка в автомобильной аварии погибает человек. Следователи безуспешно пытаются найти родственников погибшего. Собранные доказательства указывают, что это 30-летний Рудольф Фенц. И не было бы в этой истории ничего удивительного, если бы не факт, что семья подала его в розыск 80 лет назад.





«Время и пространство не является препятствием для нас. Границу устанавливает только ваше желание: философствуйте с Сократом, переживайте момент ужаса в замке графини Батори, танцуйте фокстрот на Титанике. Для менее сентиментальных путешествие в будущее для просмотра конца света», — это может быть рекламный лозунг туристического агентства через несколько десятилетий. Открытие, что время категория субъективная, а во Вселенной могут существовать условия для преодоления барьера временного пространства, было одной из величайших научных революций 20 века.

Теории, которые на протяжении веков оставались в области фантастики, стали предметом научных дискуссий. Некоторые идут еще дальше, утверждая, что уже сегодня мы имеем дело с путешественниками, которые преодолели четвертое измерение. Одним из них был Рудольф Фенц.

Затерянный во времени

1950год, осень, Нью-Йоркский Таймс-сквер. Внимание прохожих обращает на себя странно одетый человек. Сначала кажется, что это актер. Он имеет бакенбарды и носит старомодную одежду, но его поведение становится все более тревожным, он кричит, размахивает руками, бежит сломя голову и падает прямо на дорогу под колеса встречного такси. Человек погибает на месте. Акты нью-йоркской полиции пестрят подобными случаями, но этот особенный.

Документы, найденные при погибшем, датируются прошлым веком. Деньги и визитные карточки с адресом на Пятой авеню, счет-фактура, выписанный на имя Фенц на Лексингтон авеню, датированы 1870 годом, но до сих пор выглядят как новые. Полиция начала искать родственников погибшего, но безрезультатно. Наконец, через несколько месяцев удается найти старую женщину, которая утверждает, что Рудольф Фенц отец ее покойного мужа, исчез при загадочных обстоятельствах в прошлом веке. Порывшись в архивах, полицейские убеждаются, что адрес пропавшего человека сходится с тем, который написан на визитных карточках погибшего на Таймс-сквер.

История Рудольфа Фенца и сегодня вызывает бурю эмоций: для некоторых это свидетельство того, что путешествия во времени возможны, а для других это просто городская легенда, вдохновленная научно-фантастической литературой. К такому выводу пришел Крис Авбек, который в 2005 году исследовал дело Рудольфа Фенца. Тогда же и объявили, нью-йоркский путешественник является героем фантастического рассказа Джека Финни.

Два года спустя этот тезис попал под сомнение. Оказывается, Джек Финни был вдохновлен СМИ. Его рассказ должен был быть опубликован через несколько месяцев после загадочного происшествия на Таймс-сквер. Если это последнее исследование считать правдоподобным, то может оно быть доказательство того, что Рудольф Фенц потерялся во временном пространстве?

Назад в будущее

Время является одной из величайших тайн человечества. Несмотря на научный прогресс, мы все еще очень мало знаем о нем. Отец классической физики Исаак Ньютон утверждал, что время абсолютная категория: течет неумолимо и равномерно для всех объектов во Вселенной. Сегодня мы знаем, что это не так. Появляются теории, которые трактуют время как иллюзию нашего сознания, помогающую организовать хаос реальности.

Путь к субъективному восприятию времени открыл в начале 20 века Альберт Эйнштейн. Теория относительности разрушила веру в абсолютное время, доказывая, что нет ни одного «Божественного таймера» для всех объектов во Вселенной. Время это измерение, которое тесно связано с пространством. Вместе они создают четырехмерную реальность. Если время это точно такое же измерение, как и пространство, возникает вопрос о том, каждый ли момент времени существует тут и сейчас?

Эйнштейн показал, насколько по-разному может протекать время в зависимости от материи и энергии. В непосредственной близости черных дыр, где действует сильное гравитационное поле, часы отмерили бы всего несколько десятков часов, в то время как на Земле прошли бы века. По-другому бежит время и для объектов, движущихся с огромной скоростью. Когда мы сядем в ракету и со скоростью света совершим семилетнее путешествие, после возвращения на Землю выяснится, что прошло уже более 500 лет.

Поэтому сегодня путешествие в будущее (хотя до сих пор лишь теоретически) вполне возможно. Проблемой нашей цивилизации является отсутствие энергетических ресурсов, чтобы обеспечить скорость необходимую для такого путешествия. Вопрос о возможности перемещаться в прошлое и поныне остается открытым. Возможно, в один прекрасный день мы попадем туда с помощью, так называемого, туннеля времени.

Согласно теории Альберта Эйнштейна вполне возможно, что в космосе уже существуют естественные машины времени, то есть места, где временное пространство изогнуто. На основании этого тезиса, в 1988 году в главном научном журнале «Physical Review Letters» три физика из Калифорнийского технологического института предложили конструкцию червоточин. И хотя сегодня эти идеи по-прежнему звучат революционно, через несколько десятилетий путешествия во времени окажутся столь естественными, как сегодня перемещение по воздуху.

В свете современных знаний, мы не можем исключить, что среди нас есть путешественники во времени. Возможно, это явление, которое сегодня определяют как «паранормальное», связано с тем, что в будущем мы все же научимся пользоваться временными тоннелями.