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Эта девушка победила в юношеском чемпионате Европы, но во время награждения сошла с пьедестала

23.07.2017 14:34 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Данный инцидент произошел на юношеском чемпионате Европы в городе Гроссето, Италия. Спортсменка из Беларуси Виолетта Скворцова одержала победу в тройном прыжке. Однако во время церемонии награждения организаторы ошиблись и включили гимн Боснии и Герцеговины. Спортсменка не стала дослушивать чужой гимн до конца, а просто сошла с пьедестала. Организаторы соревнований извинились перед Виолеттой и согласились провести повторную церемонию награждения позже.Эта девушка победила в юношеском чемпионате Европы, но во время награждения сошла с пьедестала

 
 
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Данный инцидент произошел на юношеском чемпионате Европы в городе Гроссето, Италия. Спортсменка из Беларуси Виолетта Скворцова одержала победу в тройном...

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