Данный инцидент произошел на юношеском чемпионате Европы в городе Гроссето, Италия. Спортсменка из Беларуси Виолетта Скворцова одержала победу в тройном прыжке. Однако во время церемонии награждения организаторы ошиблись и включили гимн Боснии и Герцеговины. Спортсменка не стала дослушивать чужой гимн до конца, а просто сошла с пьедестала. Организаторы соревнований извинились перед Виолеттой и согласились провести повторную церемонию награждения позже.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эта девушка победила в юношеском чемпионате Европы, но во время награждения сошла с пьедестала Данный инцидент произошел на юношеском чемпионате Европы в городе Гроссето, Италия. Спортсменка из Беларуси Виолетта Скворцова одержала победу в тройном...