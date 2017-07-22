Как одна старушка случайно угнала автомобиль у здоровых парней





Пожилая американка завершила тур выходного дня по продуктовому магазину и подтащила тележку с покупками к своей машине на парковке. К её удивлению в авто сидели четыре здоровых афроамериканца и издевательски ухмылялись при её появлении. Немолодая леди очень расстроилась, бросила тележку, вытащила пистолет из дамской сумочки и наставила его на непонятных мужиков, довольно четко и громко заявив, что она умеет им пользоваться и прямо сейчас это и сделает, если они не уберутся из машины.

Мужики не стали ждать второго предложения и быстро удрали, сверкая пятками, даже не закрыв за собой двери.

Пожилая леди аккуратно положила пакеты в багажник и села на место водителя. Упс! Маленькая проблема, ее ключ не подходил. Таки-да, это была совершенно идентичная машина, но чужая. Ее машина была припаркована в 20 метрах дальше. Сконфуженная старушка перегрузила пакеты в свою машину и поехала в полицейский участок.

Сержант, которому она признавалась в содеянном, прослезился от смеха и провел её в соседнюю комнату, где четверо здоровых, но перепуганных афроамериканца писали заявление об угоне машины агрессивной пожилой белой женщиной.

Текст: Flytothesky.ru