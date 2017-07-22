Что имеет в виду каждый знак зодиака, когда произносит «Я тебя люблю»

«Я тебя люблю» из уст каждого знака может подразумевать немного разную гамму чувств и эмоций, тем не менее, это все равно позитивно и означает, что вы действительно ценный (или бесценный) человек в жизни вашего избранника. Итак, краткое руководство по толкованию «Я тебя люблю» с точки зрения конкретного знака зодиака.





1. Овен

Это означает: «Я люблю абсолютно все, что ты делаешь»

Овен с рвением относится к любой задаче в своей жизни, и с таким же рвением и энтузиазмом он относится и к своим близким. Их любовь мощна и всепоглощающа, и от этого чувства Овен начинает парить и хотеть действовать еще активнее. Его признание в любви означает, что вы для них буквально все: от мельчайшей частицы до целой Вселенной.

2. Телец

Это означает: «Я верю в тебя»

Все Тельцы склонны проявлять большую осторожность при принятии решений в своей жизни. Они сложно доверяют, а если и доверят, то только ограниченному кругу лиц. Проявление любви к избраннику от Тельца – это огромное достижение, и, таким образом, слова «Я люблю тебя» очень многого стоят.

3. Близнецы

Это означает: «Я покажу тебе мир во всех его красках»

У Близнецов присутствует недостаток ясности в отношении своих собственных мыслей и решений, и им трудно открыться. Таким образом, «Я люблю тебя» от этого знака показывает, что вы единственный человек в мире, с которым они могут быть самими собой и делиться своими социальными и конфиденциальными впечатлениями.

4. Рак

Это означает: «Никогда не исчезай!»

Рак очень влюбчивый и привязчивый. Иногда его любовь можно сравнить со жвачкой, от которой трудно отделаться. Этот знак просто прилипает к избраннику и считает его частью своего организма. Поэтому всякий раз, когда Рак произносит «Я люблю тебя», это значит, что вы их частная собственность, и вас так просто никто и никуда не отпустит.

5. Лев

Это означает: «Ты победил»

Лев – зверь ласковый по своей природе, но очень твердолобый и смотрящий в одном направлении. Он не умеет быть гибким и делать шаги в сторону. Он любит быть в центре внимания и покорять людей без каких-либо обязательств, потому признание в любви из его уст означает, что вы победили, и Лев теперь ваш.

6. Дева

Это означает: «Я планирую долгосрочные отношения с тобой»

Фраза «Я люблю тебя» эквивалентна долговременной связи в понимании Девы. Этот знак ищет комфорт и безопасность, а потому все тщательно планирует. Дева всегда ищет гармонии, и когда признается в любви, то смотрит далеко в будущее и строит планы.

7. Весы

Это означает: «Я буду воспринимать тебя или хотя бы пытаться»

Весы грешат тем, что редко понимают и воспринимают суть других людей – и это их самая большая проблема. Они ограничивают себя в собственном восприятии мира и людей и не выходят за рамки своих границ, но прикладывают огромные усилия, чтобы понять человека, которого выбрали. Потому «Я люблю тебя» от Весов будет означать, что они стараются сломать свои границы, чтобы принять вас.

8. Скорпион

Это означает: «Я защищу тебя»

Непреклонность, опасения и манипуляция являются ключевыми словами, связанными с натурой Скорпиона. Но если брать во внимание его позитивную сторону, то этот знак является очень заботливым человеком и будет защищать и оберегать вас от любой возможной опасности.

9. Стрелец

Это означает: «Я активно участвую в наших отношениях – по крайней мере, на данный момент»

Стрелец всегда ищет новые впечатления и приключения и не особо фокусирует свое внимание на будущем. Некоторые из них действительно могут стать надежными партнерами, но остальные в основном ветрены и непостоянны. Их удовольствие, настроение и привязанности недолговечны.

10. Козерог

Это означает: «Успех – это миссия»

У Козерога основой жизни является карьера, потому и в любви он тоже карьерист. Ему нужны отношения стабильные и прочные, чтобы в дальнейшем сфера любовная не отвлекала его от работы. Поэтому, если он говорит: «Я люблю тебя», то считайте, что вы стали частью истории жизненного успеха Козерога.

11. Водолей

Это означает: «В бедах и радостях я всегда буду рядом»

У всех Водолеев к отношениям весьма динамичный и оптимистичный подход, но слово «обязательство» – это его огромная фобия, и он обычно убегает от серьезных связей. Но как только этот страх преодолен, то он становится самым верным и преданным партнером. Он будет нерушимой стеной и останется с вами навсегда.

12. Рыбы

Это означает: «Я прощу тебя за все твои ошибки»

Известно, что Рыбы являются неизлечимыми романтиками. Одним из их спорных качеств является прощение. Прощение почти каждой ошибки и промаха нередко загоняет Рыб в ситуации, когда они делают неверный выбор. Поэтому, если Рыбы говорят: «Я тебя люблю», это означает, что они простят любой ваш недостаток и даже неблаговидные поступки.

Текст: Flytothesky.ru