На заметку предпринимателю: 10 типов людей, которые могут разрушить ваш бизнес

Если вы хотите выстроить успешный бизнес, вам придётся быть очень аккуратным и осторожным с людьми, которых вы к нему допустите. Выяснить то, кого избегать, а кто будет вам надёжной опорой, не совсем легко. Однако на практике, с помощью проб и ошибок, вы вскоре научитесь распознавать «своих» людей и тех, кто способен разрушить ваше дело.

В этом посте мы расскажем о 10 типах людей (будь то партнёры, сотрудники или даже клиенты), от которых вам следует держать бизнес подальше.

1. Сирена

«Сирены» – это те чарующие люди, которые приходят в ваш бизнес, полностью отвлекают от него ваше внимание и сводят на нет все усилия. Много перспективных проектов было принесено в жертву сиренам. Они поют бизнесменам сладкие песни о быстром обогащении, подталкивают их к рискованным и сомнительным действиям, а в результате оставляют у разбитого корыта.





2. Козёл

«Козлы» ужасно харизматичны, они много и толково говорят и создают впечатление удачливых людей, у которых всё и всегда получается. Проблема в том, что они используют свои сильные стороны для нечестных и неискренних действий. Всё, что они делают хорошо – это умело убеждают других принять не те решения. Обратите внимание, кто и что вам советует. Возможно, возле вас затаился «козёл».





3. Слон

«Слон» никогда ничего не забывает. Это те люди в вашем бизнесе, которые всегда будут напоминать вам о ваших промахах и ошибках. Не позволяйте «слонам» тянуть вас назад, в прошлое. Неудачи случаются у всех, особенно у предпринимателей. Если у вас что-то не получилось, это не катастрофа, а приобретенный опыт. «Слоны» просто-напросто мешают вам продолжать двигаться вперед.





4. Завистник

«Завистники» всегда хотят быть на вершине, но не хотят ничего делать, чтобы туда забраться. Вместо этого они желают, чтобы все остальные их подталкивали вверх, либо же с удовольствием пройдут по их головам. «Завистники» никого не любят и ни с кем не считаются. Не допускайте их в свой бизнес, но используйте этот тип в качестве мотивации, чтобы работать ещё лучше и эффективнее.





5. Нарцисс

«Нарциссы» – люди талантливые, но слишком занятые своей персоной. Особенно плохо они реагируют на работу в команде. Кроме того, они могут влиять на вас, убеждая в том, что статус «выдающегося бизнесмена» гораздо важнее репутации. Это плохая идея. При запуске и ведении бизнеса лучше быть прозрачным и честным. Для стартапа, например, «нарциссы» просто губительны.





6. Соперник

Когда вы начинаете свой бизнес, не исключено, что вам придётся работать с человеком, который вам не нравится, а вы не нравитесь ему. Если вы не будете сдержанны, то такая ситуация может отвлекать вас от рабочего процесса и даже тормозить его. Попробуйте понять, что именно вам не нравится в «сопернике». Вполне возможно, что он просто отражает ваши собственные слабые стороны и не самые хорошие качества. Кстати, такого «соперника» в дальнейшем можно превратить в союзника, поскольку он даст вам возможность разобраться в себе.





7. Арес

Арес – это древнегреческий бог войны. Люди этого типа обожают конфликты. Они любят драматические ситуации и победы любой ценой, даже если эти победы абсолютно бессмысленны. Пытаться понять или исправить «Ареса» является пустой тратой времени. Их лучше всего игнорировать и держать подальше от бизнеса.





8. Дионис

Дионис – древнегреческий бог вина, пиров и развлечений. «Люди-Дионисы» всегда и во всём ищут удовольствие, а в работе у них никогда не хватает терпения, потому что они жаждут мгновенного удовлетворения. «Дионисов» хорошо иметь среди друзей, с ним весело и интересно, но для бизнеса они не подходят.





9. Черный кот

Одни люди могут стать вдохновением для вашего бизнеса. Другие могут его развалить до основания. Это и есть «чёрные коты», которые приносят с собой отрицательные эмоции, уныние и депрессию. У них постоянно плохое настроение, они видят мир в мрачных тонах и требуют к себе внимания и особого отношения. Пусть требуют, только вне вашего бизнеса.





10. Жирный кот

«Жирные коты» – это те люди, которые ярко врываются в ваш бизнес, сорят вокруг деньгами и предлагают вам весь мир у ног. Будьте осторожны. Даже если они являются перспективными инвесторами из лучших компаний, не позволяйте их толстым кошелькам затмить ваш разум. Помните, что, скорее всего, они просто хотят контролировать вашу компанию и зарабатывать на ней деньги, а из лап «жирного кота» вырваться нелегко.





Текст: Flytothesky.ru