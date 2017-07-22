Почему нам не все равно, что о нас подумают другие люди?

Сейчас очень модно рассуждать о свободе самовыражения, тем более интернет-пространство предоставляет для этого массу способов. При этом практически каждый утверждает, что его не волнует, как другие люди могут интерпретировать и оценивать его поступки и слова.





На самом ли деле это так? Конечно, нет. Лишь единицы абсолютно свободны от чужого влияния и мнения. Остальные всегда будут переживать по поводу того, что подумают или скажут о них другие люди.

Почему? Можно выделить несколько основных причин:

— сотрудничество,

— повышение самооценки,

— страх самовыражения,

— отсутствие собственного мнения.

Сотрудничество

Люди живут в обществе других людей по самым разным соображениям: в целях безопасности, ради общения, для обмена опыта, для совместного развлечения.

Сотрудничество с древних времен обеспечивало выживание рода. В его основе находится конструктивное общение, а также создание и поддержание доверия.

Конечно, всегда были люди, не желающие церемониться и жаждущие быстрой и безоговорочной победы. Они устанавливали свою власть силой и войной. Однако такой путь требует постоянного наличия оружия, снаряжения и, разумеется, армии, которую надо еще обучать и содержать.

Поэтому и зародилась дипломатия, которая представляет собой умение искать и находить компромиссы между противоборствующими интересами. Дипломатия позволяет сформировать доверительные отношения между оппонентами. И тут важно контролировать, что конкретно думают о тебе окружающие, и стремится к тому, чтобы эти мысли имели позитивный характер.

Не все люди входят в штат международных дипломатов. Тем не менее все так или иначе взаимодействуют друг с другом: на работе, в семье, в магазине. Если люди думают о вас хорошо, то у вас появляется больше шансов в дальнейшем что-то получить от них, например, продвижение по службе, помощь в домашних делах, скидку в магазине и т. д.

Повышение самооценки

Если ваше мнение о себе зависит от того, что о вас говорят за вашей спиной, можно заключить, что вы являетесь неуверенной в себе личностью.

С другой стороны, когда вы точно знаете, что в мыслях другого человека вы имеете положительный образ, то ваша самооценка укрепляется.

Почти все психологи сходятся в том, что самооценка должна быть чуть выше среднего уровня. Завышенная самооценка вредна, т. к. развивает у человека гордыню и высокомерное отношение к окружающим, а заниженная делает из человека безвольное аморфное существо.

Золотая середина — это самый оптимальный вариант. Однако если ваша самооценка слегка завышена, то велика вероятность, что вы хотя бы попытаетесь преодолеть препятствие и расширить зону своего комфорта, а значит будете развиваться как профессионал и как личность.

Конечно, помимо ориентации на мнение посторонних людей есть множество других хороших способов повысить свою самооценку. Тем более взгляды других людей всегда носят субъективный характер. Всем угодить невозможно.

Страх самовыражения

Когда вы зацикливаетесь на том, как вас оценивают другие люди, то вы тем самым ограничиваете свои творческие возможности. Для любого творчества нужна внутренняя свобода. Чтобы создавать что-то новое, требуется уметь выходить за рамки общественных стереотипов.

Выходить ли за рамки общественной морали и этики? Это спорный вопрос. Важно помнить, что ваша свобода заканчивается там, где она начинает ограничивать свободу остальных людей. Не имеет смысла задевать чувство достоинства других. Ведь для того, чтобы творить новое, необязательно разрушать старое.

Однако страх оказаться непонятым или, что еще хуже, осмеянным обществом, вынуждает многих отказаться от самореализации. Быть как все гораздо спокойнее.

Отсутствие собственного мнения

Когда человек не может решить, что ему думать по поводу того или иного явления, события или другого человека, то вполне понятно его желание обратиться за помощью к своим близким и знакомым, чтобы позаимствовать их мнение на это самое явление, событие или человека.

С одной стороны, любой будет чувствовать себя в безопасности в окружении единомышленников. Никому не нужно доказывать свою правоту, ведь все мыслят схожим образом.

А с другой стороны, не нужно думать в принципе, анализировать, собирать информацию, делать самостоятельные выводы и пытаться обосновать их своим потенциальным оппонентам. Формирование своего представления бывает зачастую мучительным и неоднозначным, потому что существует множество противоречащих друг другу фактов и теорий.

Делать собственный независимый выбор всегда тяжело по причине богатства и разнообразия нашего мира. Поэтому всегда проще в своих суждениях сослаться на кого-нибудь другого, чей авторитет неоспорим в вашем окружении и прибавит вам веса в глазах этого вашего окружения.

Конечно, мало кто сможет признаться хотя бы себе самому в том, что постоянно переживает по поводу того, что подумают или скажут о нем другие. Возможно, ваши переживания никак не отражаются на качестве вашей жизни.

Но если это отравляет ваше существование и служит источником колоссального стресса, то пора задуматься, а стоят ли ваши переживания вашего здоровья? Есть только несколько близких и дорогих вам людей, чья оценка и суждения всегда будут иметь для вас значение. И это нормально.

Что же касается остального населения нашей планеты, то будьте уверенны в том, что они также переживают по поводу того, что подумаете и скажете о них вы сами. Так что будьте спокойны и счастливы!

Текст: Flytothesky.ru