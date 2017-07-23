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Мужчина играет на гитаре во время операции на мозге

24.07.2017 12:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Врачи попросили Абхишека Прасада играть на гитаре во время операции на головном мозге, чтобы они могли понимать правильность своих действий. Операция – процесс долгий и скучный, так почему бы не развлечь себя музыкой? Именно так это смотрелось со стороны: индиец Абхишек Прасад наигрывает мелодии, а врачи работают в его раскрытой черепной коробке.

Мужчина играет на гитаре во время операции на мозге

У 37-летнего Прасада было заболевание, называемое «дистонией музыканта». Это неврологическое расстройство, которое заставляет мозг посылать неверные сигналы в мышцы, вызывая непроизвольные и иногда болезненные спазмы. Оно вызывается частым повторением одних и тех же движений руки, поэтому столь часто поражает именно музыкантов. По статистике от дистонии страдают 1-2 % всех профессиональных музыкантов.

Прасад – гитарист, и он испытывал спазмы пальцев, которые мешали ему играть. А потом во время игры он уже не мог пошевелить тремя пальцами левой руки: мизинцем, безымянным и средним.

Мужчина играет на гитаре во время операции на мозге

«Я считал, что онемение вызвано постоянной практикой, – рассказывает Прасад. – Тогда я начал делать перерывы, но это не помогло. Врачи сказали мне, что это якобы усталость мышц, и мне прописали анальгетики, витамины, антибиотики, плюс порекомендовали физиотерапию». А чуть позднее ему поставили верный диагноз. Хирурги предложили операцию на мозге и предупредили Прасада, что во время операции он будет в сознании.

«Я перепугался, – признается музыкант. – Но мой лечащий врач меня поддержал и ободрил».

Доктора ввели ему приличную дозу местной анестезии. Затем они сделали МРТ, чтобы определить, как далеко им придется углубляться в мозг, а затем ввести электроды с целью «коррекции цепи». Прасад отлично все помнит, но говорит, что боли не было вообще. Он только ощущал, «словно был включен генератор во время операционного процесса».

Врачи просили Прасада наигрывать на гитаре, когда они «паяли» цепь в мозге. «На шестой «спайке» пальцы мои ожили, – говорит Прасад. «Я лежал на столе и ощущал себя здоровым человеком».

Через неделю после вмешательства в мозг (13 июля) Прасад отлично себя чувствует, не считая некоторой слабости в левой ноге и руке. Этот вид «живой мозговой хирургии» является важным этапом развития в индийской медицине, хотя он в принципе не новый и широко используется во всем мире.

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Текст: Flytothesky.ruМужчина играет на гитаре во время операции на мозге

 
 
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Врачи попросили Абхишека Прасада играть на гитаре во время операции на головном мозге, чтобы они могли понимать правильность своих действий. Операция – процесс...

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