ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

4 причины, почему важно быть любознательными

24.07.2017 11:48 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Любознательность – это важная черта характера любого гения. Невозможно представить себе интеллектуального и одновременно нелюбознательного человека. Такие знаменитые люди, как Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Гульельмо Маркони, были любознательными. Именно это помогло им достигнуть многого в своей жизни.

4 причины, почему важно быть любознательными

Почему важно быть любознательным?

1. Открываются новые реалии и возможности

Любознательный человек видит мир по-другому. Перед ним постоянно открываются новые реалии и возможности. Нелюбознательный человек тонет в рутине повседневной жизни и не видит света в конце тоннеля. Пытливость ума позволяет человеку ежедневно открывать новые миры, переступать через стереотипы, жить ярко и интересно.

2. Постоянная гимнастика для ума

Любознательные люди задают себе вопросы и ищут на них ответы. Их головной мозг «не вянет», а находится постоянно в тонусе. Из-за этого у любознательного человека никогда не будет проблем с памятью и с логикой.

3. Рождение новых идей

Ежедневно гениальные идеи гибнут в головах самых обычных людей. «Чепуха» — говорим мы себе. «Не выдумывай» — говорят нам окружающие. Благодаря любознательности из мимолетной идеи может появиться на свет новое научное открытие. Подумайте о тех временах, когда у людей не было ни телевизора, ни телефона, ни холодильника, ни антибиотиков. Все эти вещи появились на свет именно благодаря любознательности изобретателей.

4. Яркая и насыщенная жизнь

Любознательность можно сравнить с двигателем автомобиля. Чем мощнее мотор, тем быстрее мчится машина. Чем любознательнее человек, тем больше впечатлений от жизни он способен получить.4 причины, почему важно быть любознательными

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любознательность – это важная черта характера любого гения. Невозможно представить себе интеллектуального и одновременно нелюбознательного человека. Такие...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Если ваш близкий человек теряет своего близкого человека: 5 действенных советов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика