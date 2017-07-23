4 причины, почему важно быть любознательными

Любознательность – это важная черта характера любого гения. Невозможно представить себе интеллектуального и одновременно нелюбознательного человека. Такие знаменитые люди, как Леонардо да Винчи, Никола Тесла, Гульельмо Маркони, были любознательными. Именно это помогло им достигнуть многого в своей жизни.





Почему важно быть любознательным?

1. Открываются новые реалии и возможности

Любознательный человек видит мир по-другому. Перед ним постоянно открываются новые реалии и возможности. Нелюбознательный человек тонет в рутине повседневной жизни и не видит света в конце тоннеля. Пытливость ума позволяет человеку ежедневно открывать новые миры, переступать через стереотипы, жить ярко и интересно.

2. Постоянная гимнастика для ума

Любознательные люди задают себе вопросы и ищут на них ответы. Их головной мозг «не вянет», а находится постоянно в тонусе. Из-за этого у любознательного человека никогда не будет проблем с памятью и с логикой.

3. Рождение новых идей

Ежедневно гениальные идеи гибнут в головах самых обычных людей. «Чепуха» — говорим мы себе. «Не выдумывай» — говорят нам окружающие. Благодаря любознательности из мимолетной идеи может появиться на свет новое научное открытие. Подумайте о тех временах, когда у людей не было ни телевизора, ни телефона, ни холодильника, ни антибиотиков. Все эти вещи появились на свет именно благодаря любознательности изобретателей.

4. Яркая и насыщенная жизнь

Любознательность можно сравнить с двигателем автомобиля. Чем мощнее мотор, тем быстрее мчится машина. Чем любознательнее человек, тем больше впечатлений от жизни он способен получить.

Текст: Flytothesky.ru