Facebook помог отцу и дочери встретиться спустя 40 лет

Спустя более 40 лет, благодаря социальным сетям, отец и дочь наконец-то встретились.





Стив Смит служил в ВВС в Грейт-Фолсе (Монтана), где в 1974 году родилась его дочь Джули. Однако после того, как Смита перевели в Нидерланды, он и Патрисия, мама Джули, развелись.

Вскоре после развода Стив попал в автомобильную аварию и провел год в больнице, восстанавливаясь после серьезной травмы головы. Выйдя из больницы, Стив обнаружил, что потерял контакты с Патрисией, Джули и Шейном, старшим братом Джули.

Стив снова женился и у него появилось еще трое детей, но и этот брак закончился неудачно. Он вернулся в Монтану, но никогда не забывал о своей первой семье, с которой давно потерял связь. Джули, выросшая в Нидерландах, всегда интересовалась своим биологическим отцом.

«Все эти годы я хотела знать, кто мой отец, и я его искала», – говорит Джули. Но человека с фамилией Смит очень нелегко найти. Даже если бы Джули знала, что Стив вернулся в Монтану, это не облегчило бы ей задачу, поскольку в телефонной книге очень много Смитов.

Когда стали популярными социальные сети, у Джули появился еще один инструмент для поисков ее отца: Facebook. «Я просматривала профили и думала, а похожа ли я на него. А вдруг это он», – признается Джули. Она отправила сообщения всем Стивам Смитам в Facebook, надеясь, что ей повезет. В конце концов, с помощью двоюродного брата со стороны матери Джулия смогла найти профиль Стива Смита в Facebook, который и был ее отцом.

Джули и её бойфренд Морис Верло отправили Стиву сообщение. Посмотрев профиль Джули, он сразу понял, что это его дочь. «Она выглядит точь-в-точь, как ее мама, когда она была молодой», – говорит Стив.

Но не все было гладко с самого начала. Сначала Джули не хотела принимать видеозвонок от Стива, настаивая на том, чтобы Морис присутствовал во время их контакта в Skype. Но как только нервная неловкость сроком в четыре десятилетия прошла, отец и дочь стали регулярно общаться.

Наконец, Джули и ее семья полетели в Монтану, чтобы провести три с половиной недели со Стивом и его женой Сью. Это было время для обоих, чтобы наверстать упущенное, и Джули не теряла ни единой минуты для общения.

«Воссоединиться с семьей – это здорово, – делится впечатлениями Джули. – Все это время я беспокоилась о том, что они подумают обо мне, но все было потрясающе. Они дали мне почувствовать, что мы действительно одна семья».

Текст: Flytothesky.ru