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Редкие кадры 40-тонного кита, выпрыгивающего из воды

24.07.2017 16:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Горбатые киты – существа очень крупные. Даже слишком крупные. Средний вес взрослого кита составляет около 36 тыс. кг, а это вес 24 взрослых бегемотов. Тем не менее, это не мешает столь тяжелому животному грациозно выпрыгивать и парить над водой в воздухе.

Кадры были сняты Крейгом Кейпхартом в Индийском океане возле устья реки Мботи. Кейпхарт – скуба-дайвер, и в этот момент он сидел в надувной лодке. По его оценкам, кит весит около 40 тонн, но размер и вес явно не смущают этого изящного гиганта. «Кажется, пока еще не было видео, где можно увидеть взрослого горбатого кита, который целиком выпрыгивает из воды, – написал Крейг в описании к видео. – Точно были видео, запечатлевшие дельфинов и белых акул, а вот взрослого горбатого кита не было!»

Текст: Flytothesky.ruРедкие кадры 40-тонного кита, выпрыгивающего из воды

 
 
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Горбатые киты – существа очень крупные. Даже слишком крупные. Средний вес взрослого кита составляет около 36 тыс. кг, а это вес 24 взрослых бегемотов. Тем не менее, это...

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