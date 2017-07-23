Редкие кадры 40-тонного кита, выпрыгивающего из воды

Горбатые киты – существа очень крупные. Даже слишком крупные. Средний вес взрослого кита составляет около 36 тыс. кг, а это вес 24 взрослых бегемотов. Тем не менее, это не мешает столь тяжелому животному грациозно выпрыгивать и парить над водой в воздухе.

Кадры были сняты Крейгом Кейпхартом в Индийском океане возле устья реки Мботи. Кейпхарт – скуба-дайвер, и в этот момент он сидел в надувной лодке. По его оценкам, кит весит около 40 тонн, но размер и вес явно не смущают этого изящного гиганта. «Кажется, пока еще не было видео, где можно увидеть взрослого горбатого кита, который целиком выпрыгивает из воды, – написал Крейг в описании к видео. – Точно были видео, запечатлевшие дельфинов и белых акул, а вот взрослого горбатого кита не было!»

Текст: Flytothesky.ru