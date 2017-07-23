«Игра престолов», иллюстрированная персонажами Диснея

Цифровой художник Григорий Масурас создаёт сказочные и живые иллюстрации, используя персонажей Диснея вместо персонажей «Игры престолов». На этих фото вы можете видеть, насколько невероятными становятся кадры всем известного телесериала, когда в них вселяются герои мультфильмов.

Его работы популярны в СМИ по всему миру: в журналах Glamour, W, Vogue и многих других.

Эльза — Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк)





Белль — Маргери Тирелл (Натали Дормер)





Аврора — Серсея Ланнистер (Лена Хеди)





Жасмин — Элларии Сэнд (Индира Варма)





Рапунцель — Санса Старк (Софи Тёрнер)





Ариэль — Яра Грейджой (Джемма Уилан)





Золушка — Бриенна Тарт (Гвендолин Кристи)





Белоснежка — Шая (Сибель Кекилли)





Матушка Готель — Мелиссандра (Карис ван Хаутен)





Покахонтас — Миссандея (Натали Эммануэль)





Текст: Flytothesky.ru