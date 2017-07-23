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«Игра престолов», иллюстрированная персонажами Диснея
24.07.2017 17:36 — Калейдоскоп | Flytothesky
Цифровой художник Григорий Масурас
Его работы популярны в СМИ по всему миру: в журналах Glamour, W, Vogue и многих других.
Эльза — Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк)
Белль — Маргери Тирелл (Натали Дормер)
Аврора — Серсея Ланнистер (Лена Хеди)
Жасмин — Элларии Сэнд (Индира Варма)
Рапунцель — Санса Старк (Софи Тёрнер)
Ариэль — Яра Грейджой (Джемма Уилан)
Золушка — Бриенна Тарт (Гвендолин Кристи)
Белоснежка — Шая (Сибель Кекилли)
Матушка Готель — Мелиссандра (Карис ван Хаутен)
Покахонтас — Миссандея (Натали Эммануэль)
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Цифровой художник Григорий Масурас создаёт сказочные и живые иллюстрации, используя персонажей Диснея вместо персонажей «Игры престолов». На этих фото вы можете...
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