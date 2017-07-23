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«Игра престолов», иллюстрированная персонажами Диснея

24.07.2017 17:36 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Цифровой художник Григорий Масурас создаёт сказочные и живые иллюстрации, используя персонажей Диснея вместо персонажей «Игры престолов». На этих фото вы можете видеть, насколько невероятными становятся кадры всем известного телесериала, когда в них вселяются герои мультфильмов.

Его работы популярны в СМИ по всему миру: в журналах Glamour, W, Vogue и многих других.

Эльза — Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк)

«Игра престолов», иллюстрированная персонажами Диснея

Белль — Маргери Тирелл (Натали Дормер)

«Игра престолов», иллюстрированная персонажами Диснея

Аврора — Серсея Ланнистер (Лена Хеди)

«Игра престолов», иллюстрированная персонажами Диснея

Жасмин — Элларии Сэнд (Индира Варма)

«Игра престолов», иллюстрированная персонажами Диснея

Рапунцель — Санса Старк (Софи Тёрнер)

«Игра престолов», иллюстрированная персонажами Диснея

Ариэль — Яра Грейджой (Джемма Уилан)

«Игра престолов», иллюстрированная персонажами Диснея

Золушка — Бриенна Тарт (Гвендолин Кристи)

«Игра престолов», иллюстрированная персонажами Диснея

Белоснежка — Шая (Сибель Кекилли)

«Игра престолов», иллюстрированная персонажами Диснея

Матушка Готель — Мелиссандра (Карис ван Хаутен)

«Игра престолов», иллюстрированная персонажами Диснея

Покахонтас — Миссандея (Натали Эммануэль)

«Игра престолов», иллюстрированная персонажами Диснея

Текст: Flytothesky.ru«Игра престолов», иллюстрированная персонажами Диснея

 
 
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Цифровой художник Григорий Масурас создаёт сказочные и живые иллюстрации, используя персонажей Диснея вместо персонажей «Игры престолов». На этих фото вы можете...

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