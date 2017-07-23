ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

50-летний фотограф из Сингапура ошеломил весь мир своим телом

24.07.2017 19:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Этот сингапурский фотограф заставит вас задать себе вопрос: «Что я делаю не так в своей жизни?» Верите или нет, но Чуандо Тану 50 лет. ПЯТЬ НОЛЬ! И кажется, что он становится моложе с каждым днём.

Ещё в конце 80-х — начале 90-х годов он был моделью в Сингапуре, что неудивительно с его физическими данными. У него даже была карьера поп-певца, прежде чем он обнаружил страсть к фотографии.

Так в чём же его секрет? Вероятно, кроме потрясающей генетики, он много работает над собой, занимается спортом и правильно питается. И даже если мы всю оставшуюся жизнь будем ходить в спортзал 8 дней в неделю и есть только витамины каждый день, мы не будем выглядеть так же шикарно в своём возрасте, как этот парень.

50-летний фотограф из Сингапура ошеломил весь мир своим телом

50-летний фотограф из Сингапура ошеломил весь мир своим телом

50-летний фотограф из Сингапура ошеломил весь мир своим телом

50-летний фотограф из Сингапура ошеломил весь мир своим телом

50-летний фотограф из Сингапура ошеломил весь мир своим телом

50-летний фотограф из Сингапура ошеломил весь мир своим телом

50-летний фотограф из Сингапура ошеломил весь мир своим телом

50-летний фотограф из Сингапура ошеломил весь мир своим телом

50-летний фотограф из Сингапура ошеломил весь мир своим телом

50-летний фотограф из Сингапура ошеломил весь мир своим телом

Текст: Flytothesky.ru50-летний фотограф из Сингапура ошеломил весь мир своим телом

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот сингапурский фотограф заставит вас задать себе вопрос: «Что я делаю не так в своей жизни?» Верите или нет, но Чуандо Тану 50 лет. ПЯТЬ НОЛЬ! И кажется, что он...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Знаки зодиака: как вы можете сами себе портить жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика