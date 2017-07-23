50-летний фотограф из Сингапура ошеломил весь мир своим телом

Этот сингапурский фотограф заставит вас задать себе вопрос: «Что я делаю не так в своей жизни?» Верите или нет, но Чуандо Тану 50 лет. ПЯТЬ НОЛЬ! И кажется, что он становится моложе с каждым днём.

Ещё в конце 80-х — начале 90-х годов он был моделью в Сингапуре, что неудивительно с его физическими данными. У него даже была карьера поп-певца, прежде чем он обнаружил страсть к фотографии.

Так в чём же его секрет? Вероятно, кроме потрясающей генетики, он много работает над собой, занимается спортом и правильно питается. И даже если мы всю оставшуюся жизнь будем ходить в спортзал 8 дней в неделю и есть только витамины каждый день, мы не будем выглядеть так же шикарно в своём возрасте, как этот парень.









































Текст: Flytothesky.ru