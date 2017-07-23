Знаки зодиака: как вы можете сами себе портить жизнь

Захотите ли вы услышать правду о себе? Когда дело касается устоявшихся привычек и поведенческих моделей, которые мы не можем побороть, то мы собственными руками портим и усложняем себе жизнь. Как на это влияет ваш зодиакальный знак?





1. Овен

Вы самым чудесным образом создаете себе проблемы, когда совершенно не желаете выбраться из своего состояния уныния. Когда вы чувствуете себя подавленным, вы позволяете своему собственному негативу и упрямому отношению мешать вашей жизни. Но как только вы справитесь с этим состоянием, то все моментально пойдет на лад.

2. Телец

Вы разрушаете свою жизнь, упорно цепляясь за прошлое. Вы слишком мощно держитесь за минувшие обиды и недоразумения, которые по сути очень малозначимы, и этим отталкиваете от себя людей, способных сделать вас только лучше. Это нормально чувствовать себя расстроенным, но когда вы отпустите груз прошлого, вы сможете жить спокойно и радостно.

3. Близнецы

Вы умеете портить себе жизнь тем, что слишком много думаете и не желаете прислушиваться к собственной интуиции. Это привычку трудно перебороть, но независимо от того, насколько вы верите в глубокий анализ, ваша интуиция всегда будет знать лучше и точнее. Ваш мозг и долгие рефлексии заведут вас не туда, и вам впоследствии придется только пожалеть о принятых решениях.

4. Рак

Вы качественно усложняете себе жизнь, когда устанавливаете слишком высокую планку, а потом разочаровываетесь, потому что вещи или люди не соответствуют вашим огромным ожиданиям. Так вы вредите самому себе и своему мироощущению, когда осознаете, что реальность не такая совершенная, как вы себе её представляли.

5. Лев

Вы портите себе жизнь и делаете её банальной и бесцветной, когда всячески ограничиваете себя и не живете каждый день так, как будто он последний. Вы очень на многое способны, но внутренние ограничения и привычная зона комфорта не дают вам расправить крылья. Вы нередко предаетесь унынию и пессимизму, и это то, что мешает вашему успеху в жизни.

6. Дева

Вы умеете усложнить себе жизнь тем, что мастерски притворяетесь, что все отлично, хотя это не так. Люди вашего знака всегда стараются оставаться сильными для себя и окружающих, но это нормально – чувствовать себя слабым, уязвимым или расстроенным. Неважно, что думают люди, или даже то, что думаете вы. Все, что имеет значение, это жить естественно и свободно.

7. Весы

Вы портите себе жизнь, когда пытаетесь осчастливить других в ущерб себе. Вы точно знаете, что хотите, но ваше сердце настолько велико, что вы мечтаете, чтобы и все вокруг были настолько счастливы, насколько это возможно. Но это не ваша ответственность, потому расставляйте приоритеты в пользу ваших потребностей. Да, это звучит немного эгоистично, но жизнь ваша от этого только улучшится.

8. Скорпион

Вы разрушаете собственную жизнь, убеждая себя, что люди вокруг вас очень хотят устроить вам неприятности или что-то против вас задумывают. Вы очень сильный знак и, безусловно, упрямый. Реальность заключается в том, что не все будут на вашей стороне, но вам нужно понять, что в каждом человеке есть что-то хорошее, а вас окружают не только враги. Сделайте привычкой искать позитив, и вам станет легче жить.

9. Стрелец

Вы осложняете себе жизнь тем, что вы не умеете сделать шаг в сторону и увидеть полную картину происходящего. У вас много отличных идей и интересных мыслей, но иногда их лучше сначала усовершенствовать, а потом нести в мир. Умейте взвешивать плюсы и минусы, прежде чем принимать какие-либо важные решения. Кроме того, не забывайте, что молчание – это действительно золото.

10. Козерог

Вы портите себе жизнь тем, что не даете событиям развиваться самостоятельно. Вы оказываете наибольшее давление на себя, чтобы быть самым лучшим, самым работоспособным, самым успешным. Жизнь – это не соревнование. Отпустите немного поводья, и пусть она приведет вас туда, куда вы должны попасть, иначе вы рискуете пропустить нечто важное и ценное.

11. Водолей

Вы очень усложняете себе жизнь, когда скрываете свои чувства и не хотите показывать свою уязвимую сторону. Вы все держите в себе, потому что не хотите быть обременительным для окружающих, но этим только отталкиваете от себя людей. Как только вы позволите себе быть открытым и доверять близким, ваша жизнь станет намного уютнее.

12. Рыбы

Вы очень портите себе жизнь тем, что постоянно впускаете в неё не тех людей. Ваше большое сердце хочет принять и найти добро в каждом человеке, но иногда это заканчивается разочарованием и растоптанными чувствами. Как только вы сможете пристальнее взглянуть на людей, которыми вы себя окружаете, и удалить всех токсичных личностей, у вас гора спадет с плеч.

Текст: Flytothesky.ru