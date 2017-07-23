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Этот крошечный малыш настолько обожает своего хозяина, что следует за ним повсюду

24.07.2017 20:04 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Тасманийские дьяволы считаются животными, находящимися под угрозой исчезновения. К счастью, такие люди, как Тим Фолкнер, посвящают всю свою жизнь их защите. Тим следит за популяцией тасманийских дьяволов в Австралии, и животные, которые находятся на его попечении, любят его всем своим сердцем. Особенно маленькие.

А этот малыш так привязан к Тиму, что следует за ним повсюду по пятам. Тим же всегда его тискает в объятиях и почесывает ему животик. Тасманийские дьяволы – отличные пловцы и альпинисты, но еще они и очень любящие и преданные зверьки. Тим любит свою работу и часто делится трогательными видео и фотографиями своей повседневной жизни среди дьяволов.

Этот маленький дьяволенок – один из 150 животных, живущих в заповеднике в Новом Южном Уэльсе, город Томалла. Заповедник был открыт в 2011 году, и тогда в нем было только 44 тасманийских дьявола. С тех пор уже прошло 5 успешных сезонов размножения, в результате чего на свет появилось более 180 здоровых малышей.

Devil Ark is almost there! I wish I could thank you all individually for the support! We're now at 80% of the way to our goal but we still need your help! Bring us home and show our Tasmanian devils that the world cares! Please support our Crowdfunding campaign — https://pozible.com/project/help-save-the-tasmanian-devil

Posted by Tim Faulkner on Donnerstag, 12. Januar 2017

Текст: Flytothesky.ruЭтот крошечный малыш настолько обожает своего хозяина, что следует за ним повсюду

 
 
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