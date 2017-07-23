Художник путешествует по миру и использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста

Берк Армаган – 22-летний художник-самоучка и путешественник из Турции, который использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста для своих картин. Обычно он заранее выбирает место, которое хочет нарисовать, но иногда вдохновение от улиц и зданий приходит незапланированно. Он путешествует со стопкой белых стаканчиков и все зарисовки делает по дороге. Обычно он ездит автостопом и останавливается в кемпингах, потому время у него ограничено, а условия для работы с материалом несколько сложноваты, но Берк считает, что это тоже является важной частью опыта.

Берк продает свои работы, чтобы финансировать все свои путешествия, а также отдает деньги на благотворительность: например, в развитие турецких приютов для собак и кошек.

1. Кельн и Кельнский собор





2. Париж и Эйфелева башня





3. Пиза и Пизанская башня





4. Вена и дом Хундертвассера





5. Амстердам





6. Дрезден и Пассаж «Двор искусств»





7. Колокольня в Брюгге





8. Амстердам, портрет Ван Гога





9. Мона Лиза, Лувр





10. Римский Колизей





Текст: Flytothesky.ru