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Художник путешествует по миру и использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста
24.07.2017 19:42 — Калейдоскоп | Flytothesky
Берк продает свои работы, чтобы финансировать все свои путешествия, а также отдает деньги на благотворительность: например, в развитие турецких приютов для собак и кошек.
1. Кельн и Кельнский собор
2. Париж и Эйфелева башня
3. Пиза и Пизанская башня
4. Вена и дом Хундертвассера
5. Амстердам
6. Дрезден и Пассаж «Двор искусств»
7. Колокольня в Брюгге
8. Амстердам, портрет Ван Гога
9. Мона Лиза, Лувр
10. Римский Колизей
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Берк Армаган – 22-летний художник-самоучка и путешественник из Турции, который использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста для своих картин. Обычно...
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