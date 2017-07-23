ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Художник путешествует по миру и использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста

24.07.2017 19:42 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Берк Армаган – 22-летний художник-самоучка и путешественник из Турции, который использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста для своих картин. Обычно он заранее выбирает место, которое хочет нарисовать, но иногда вдохновение от улиц и зданий приходит незапланированно. Он путешествует со стопкой белых стаканчиков и все зарисовки делает по дороге. Обычно он ездит автостопом и останавливается в кемпингах, потому время у него ограничено, а условия для работы с материалом несколько сложноваты, но Берк считает, что это тоже является важной частью опыта.

Берк продает свои работы, чтобы финансировать все свои путешествия, а также отдает деньги на благотворительность: например, в развитие турецких приютов для собак и кошек.

1. Кельн и Кельнский собор

Художник путешествует по миру и использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста

2. Париж и Эйфелева башня

Художник путешествует по миру и использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста

3. Пиза и Пизанская башня

Художник путешествует по миру и использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста

4. Вена и дом Хундертвассера

Художник путешествует по миру и использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста

5. Амстердам

Художник путешествует по миру и использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста

6. Дрезден и Пассаж «Двор искусств»

Художник путешествует по миру и использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста

7. Колокольня в Брюгге

Художник путешествует по миру и использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста

8. Амстердам, портрет Ван Гога

Художник путешествует по миру и использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста

9. Мона Лиза, Лувр

Художник путешествует по миру и использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста

10. Римский Колизей

Художник путешествует по миру и использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста

Текст: Flytothesky.ruХудожник путешествует по миру и использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Берк Армаган – 22-летний художник-самоучка и путешественник из Турции, который использует бумажные кофейные стаканчики в качестве холста для своих картин. Обычно...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
50-летний фотограф из Сингапура ошеломил весь мир своим телом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика