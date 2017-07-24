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Моя сестра забрала свою первую собаку из приюта: фото до и после

25.07.2017 11:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Мерайя Джей очень гордится своей сестрой за то, что она «усыновила» приютского питбуля, которому очень нужны были любовь и забота. Поэтому она решила выразить свои эмоции в Twitter, где опубликовала самые удачные фото нового питомца своей сестры с призывом: «Усыновляйте, а не тратьтесь на шопинг».

Её пост получил более 133 тысяч ретвитов, 345 тысяч лайков и, самое главное, массу одобрительных и теплых комментариев с добрыми словами, советами и схожими историями.

И, конечно же, главная звезда этой истории – восхитительный питбуль по имени Чарли, который наконец наслаждается своей новой жизнью с любящей хозяйкой, а также становится символом Twitter, мотивирующим людей забирать животных из приюта. Так держать, Чарли!

Этот приютский питбуль отчаянно нуждался в любви

Моя сестра забрала свою первую собаку из приюта: фото до и после

И радость снова вернулась в жизнь Чарли

Моя сестра забрала свою первую собаку из приюта: фото до и после

Его фотографии до и после стали популярными в Twitter

Моя сестра забрала свою первую собаку из приюта: фото до и после

Это был невероятный онлайн-поток сплошного позитива…

Моя сестра забрала свою первую собаку из приюта: фото до и после

И это подтолкнуло других людей делиться историями своих домашних любимцев

Моя сестра забрала свою первую собаку из приюта: фото до и после
Моя сестра забрала свою первую собаку из приюта: фото до и после
Моя сестра забрала свою первую собаку из приюта: фото до и после
Моя сестра забрала свою первую собаку из приюта: фото до и после

Текст: Flytothesky.ruМоя сестра забрала свою первую собаку из приюта: фото до и после

 
 
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Мерайя Джей очень гордится своей сестрой за то, что она «усыновила» приютского питбуля, которому очень нужны были любовь и забота. Поэтому она решила выразить свои...

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