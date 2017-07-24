Моя сестра забрала свою первую собаку из приюта: фото до и после

Мерайя Джей очень гордится своей сестрой за то, что она «усыновила» приютского питбуля, которому очень нужны были любовь и забота. Поэтому она решила выразить свои эмоции в Twitter , где опубликовала самые удачные фото нового питомца своей сестры с призывом: «Усыновляйте, а не тратьтесь на шопинг».

Её пост получил более 133 тысяч ретвитов, 345 тысяч лайков и, самое главное, массу одобрительных и теплых комментариев с добрыми словами, советами и схожими историями.

И, конечно же, главная звезда этой истории – восхитительный питбуль по имени Чарли, который наконец наслаждается своей новой жизнью с любящей хозяйкой, а также становится символом Twitter, мотивирующим людей забирать животных из приюта. Так держать, Чарли!

Этот приютский питбуль отчаянно нуждался в любви





И радость снова вернулась в жизнь Чарли





Его фотографии до и после стали популярными в Twitter





Это был невероятный онлайн-поток сплошного позитива…





И это подтолкнуло других людей делиться историями своих домашних любимцев











Текст: Flytothesky.ru