|
Моя сестра забрала свою первую собаку из приюта: фото до и после
25.07.2017 11:41 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мерайя Джей очень гордится своей сестрой за то, что она «усыновила» приютского питбуля, которому очень нужны были любовь и забота. Поэтому она решила выразить свои эмоции в
Её пост
И, конечно же, главная звезда этой истории – восхитительный питбуль по имени Чарли, который наконец наслаждается своей новой жизнью с любящей хозяйкой, а также становится символом Twitter, мотивирующим людей забирать животных из приюта. Так держать, Чарли!
Этот приютский питбуль отчаянно нуждался в любви
И радость снова вернулась в жизнь Чарли
Его фотографии до и после стали популярными в Twitter
Это был невероятный онлайн-поток сплошного позитива…
И это подтолкнуло других людей делиться историями своих домашних любимцев
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мерайя Джей очень гордится своей сестрой за то, что она «усыновила» приютского питбуля, которому очень нужны были любовь и забота. Поэтому она решила выразить свои...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии