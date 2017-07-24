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Когда этому парикмахеру выставили цену в 1000 фунтов стерлингов за ремонт пола, он решил покрыть его 70000 пенни
25.07.2017 11:16 — Калейдоскоп | Flytothesky
Когда владелец парикмахерской Рич Холтэм получил смету в 1000 фунтов стерлингов за пол в помещении, он
«Мы хотели отреставрировать пол, но стоимость его ремонта была очень высокой, а мы стремились сделать что-то более необычное, поэтому изучали разные идеи в Интернете», – рассказывает Рич. Вся команда парикмахерской потратила целую неделю на оклеивание пола монетами, и это без затирочных работ и остальной отделки.
«Мы взяли в банке наличные деньги, но нам пришлось, конечно, не один день выносить такое количество пенни», – делится Рич (он, кстати, владеет четырьмя парикмахерскими по всей Великобритании). – В конце концов, мы вынесли эти монеты в сумме 700 фунтов стерлингов. Это 70 тысяч монет».
В результате парикмахерская приобрела не только самый крутой пол в городе, но и своего рода бесплатную рекламу: «Мы возлагали большие надежды на наш пол, если быть честными. Теперь к нам заходят просто прохожие, чтобы сделать парочку фото. Это очень позитивно повлияло на наш бизнес».
Когда Рич Холтэм получил смету в 1000 фунтов стерлингов за пол в помещении, он решил, что сможет сделать ремонт лучше
Вместо этого он решил использовать 70000 пенни для покрытия всего пола
«Казалось, что работа будет бесконечной»
«Мы взяли в банке наличные деньги, но нам пришлось, конечно, не один день выносить такое количество пенни»
Потребовалась целая неделя, чтобы уложить на пол все пенни общей суммой в 700 фунтов
Но новый пол стал для парикмахерской отличной рекламой
«Теперь к нам заходят просто прохожие, чтобы сделать парочку фото»
«Это очень позитивно повлияло на наш бизнес»
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Когда этому парикмахеру выставили цену в 1000 фунтов стерлингов за ремонт пола, он решил покрыть его 70000 пенни
Когда владелец парикмахерской Рич Холтэм получил смету в 1000 фунтов стерлингов за пол в помещении, он решил, что сможет сделать ремонт лучше. Поэтому вместо этого он...
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