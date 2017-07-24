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Когда этому парикмахеру выставили цену в 1000 фунтов стерлингов за ремонт пола, он решил покрыть его 70000 пенни

25.07.2017 11:16 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Когда владелец парикмахерской Рич Холтэм получил смету в 1000 фунтов стерлингов за пол в помещении, он решил, что сможет сделать ремонт лучше. Поэтому вместо этого он разменял 700 фунтов на 70000 пенни и покрыл ими весь пол.

«Мы хотели отреставрировать пол, но стоимость его ремонта была очень высокой, а мы стремились сделать что-то более необычное, поэтому изучали разные идеи в Интернете», – рассказывает Рич. Вся команда парикмахерской потратила целую неделю на оклеивание пола монетами, и это без затирочных работ и остальной отделки.

«Мы взяли в банке наличные деньги, но нам пришлось, конечно, не один день выносить такое количество пенни», – делится Рич (он, кстати, владеет четырьмя парикмахерскими по всей Великобритании). – В конце концов, мы вынесли эти монеты в сумме 700 фунтов стерлингов. Это 70 тысяч монет».

В результате парикмахерская приобрела не только самый крутой пол в городе, но и своего рода бесплатную рекламу: «Мы возлагали большие надежды на наш пол, если быть честными. Теперь к нам заходят просто прохожие, чтобы сделать парочку фото. Это очень позитивно повлияло на наш бизнес».

Когда Рич Холтэм получил смету в 1000 фунтов стерлингов за пол в помещении, он решил, что сможет сделать ремонт лучше

Когда этому парикмахеру выставили цену в 1000 фунтов стерлингов за ремонт пола, он решил покрыть его 70000 пенни

Вместо этого он решил использовать 70000 пенни для покрытия всего пола

Когда этому парикмахеру выставили цену в 1000 фунтов стерлингов за ремонт пола, он решил покрыть его 70000 пенни

«Казалось, что работа будет бесконечной»

Когда этому парикмахеру выставили цену в 1000 фунтов стерлингов за ремонт пола, он решил покрыть его 70000 пенни

«Мы взяли в банке наличные деньги, но нам пришлось, конечно, не один день выносить такое количество пенни»

Когда этому парикмахеру выставили цену в 1000 фунтов стерлингов за ремонт пола, он решил покрыть его 70000 пенни

Потребовалась целая неделя, чтобы уложить на пол все пенни общей суммой в 700 фунтов

Когда этому парикмахеру выставили цену в 1000 фунтов стерлингов за ремонт пола, он решил покрыть его 70000 пенни

Когда этому парикмахеру выставили цену в 1000 фунтов стерлингов за ремонт пола, он решил покрыть его 70000 пенни

Но новый пол стал для парикмахерской отличной рекламой

Когда этому парикмахеру выставили цену в 1000 фунтов стерлингов за ремонт пола, он решил покрыть его 70000 пенни

«Теперь к нам заходят просто прохожие, чтобы сделать парочку фото»

Когда этому парикмахеру выставили цену в 1000 фунтов стерлингов за ремонт пола, он решил покрыть его 70000 пенни

«Это очень позитивно повлияло на наш бизнес»

Когда этому парикмахеру выставили цену в 1000 фунтов стерлингов за ремонт пола, он решил покрыть его 70000 пенни

Текст: Flytothesky.ruКогда этому парикмахеру выставили цену в 1000 фунтов стерлингов за ремонт пола, он решил покрыть его 70000 пенни

 
 
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