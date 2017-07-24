10 гипотетических астрономических объектов, которые вполне могут существовать

Космос – это очень увлекательная реальность, причем ученые полагают, что некоторые его гипотетические объекты, до сих пор бывшие плодом воображения писателей-фантастов и режиссеров, вполне могут существовать где-то в бескрайних космических просторах.

1. Звезда-зомби





Как следует из названия, этот тип звезды в некотором роде воскресает из мертвых. Мы все слышали о сверхновой, которая означает «смерть» звезды. Однако ученые НАСА теперь считают, что слабая сверхновая может оставить часть умирающей карликовой звезды. Чем не звезда-зомби? Они уже идентифицировали 30 таких сверхновых.

2. Белая дыра





Белые дыры – это чистая теория в противовес черным дырам. Однако белые дыры реальны, если они будут себя вести совершенно отлично от черных дыр. То есть вместо того, чтобы всасывать все вокруг них, они выбрасывают материю во вселенную. Тем не менее, белые дыры могут существовать только в том случае, если в её горизонте событий нет никакой материи, даже крошечной крошки печенья. Поэтому даже если бы эти белые дыры существовали, их жизнь была бы очень короткой, так как наша Вселенная заполнена материей.

3. Сфера Дайсона





Концепция этой сферы впервые была представлена физиком и астрономом Фрименом Дайсоном, который изучал эту идею посредством мысленного эксперимента. Он представил себе коллектор солнечной энергии и считал, что цивилизация может включить свою звезду в облако объектов-сателлитов (или «оболочку» или «кольцо материи»), чтобы направить 100% излучения звезды на планету. Дайсон создал этот мысленный эксперимент как способ обнаружения возможной жизни во Вселенной.

4. Черный карлик





Концепция существования черного карлика столь же интересна, как и все другие гипотетические объекты. До сих пор астрономы находили белых, коричневых и красных карликов, а черные карлики существуют лишь теоретически. Астрономы полагают, что они могут формироваться из белых карликов, которые остывали в течение достаточно долгого времени. Эти черные карлики считаются невидимыми, поскольку их температура крайне низка, и у них нет внутреннего источника энергии.

5. Кварковая звезда





Кварковые звезды состоят из «кварковой материи». Астрономы полагают, что эти звезды образуются тогда, когда звезда среднего размера (примерно в 1,44 раза больше Солнца) исчерпала топливо и начала умирать, сжимая протоны и электроны, в конечном итоге образуя нейтроны. Однако если звезда достаточно тяжелая и продолжает разрушаться, созданные нейтроны тоже могут разрушиться на составные кварки под огромным давлением, создавая невероятно плотный тип материи.

6. Океанские планеты





Океанские планеты или водные миры, как полагают, состоят исключительно из огромных сплошных океанов. Идея водных миров стала популярной, когда НАСА объявило о существовании двух планет за пределами солнечной системы: Кеплер-62е и Кеплер-62f. Эти планеты как раз и считаются океанскими.

7. Хтонические планеты





Идея существования хтонических планет стала популярной благодаря внесолнечной планете Осирис. Ученые NASA были сбиты с толку, когда впервые обнаружили углерод и кислород в атмосфере за пределами нашей солнечной системы. Однако атмосфера Осириса быстро испарялась. Такой тип планет был назван хтоническим, и они формируются тогда, когда газовые гиганты, такие как Юпитер, приближаются на критически близкое расстояние от их родительской звезды, и их внешние слои начинают быстро испаряться.

8. Преонная звезда





Как звезда сжимается до такой степени, что она становится кварковой и все еще достаточно массивна, чтобы продолжать разрушаться, ученые считают, что тогда кварки распадаются на эти теоретические преоны. До сих пор ученые не нашли способ разрушить кварки, поэтому они остаются основными составляющими материи. Однако, если кварки состоят из других частиц – то преонные звезды могут технически достичь еще более плотного состояния материи.

9. Призрачная галактика





У призрачных или темных галактик очень мало звезд. Они настолько неэффективны в создании этих звезд, что состоят из газа и пыли, и это делает их невидимыми. Сейчас это просто теория, но астрономы полагают, что они существуют. Они даже считают, что уже нашли галактику-призрак Dragonfly 44, которая на 99 % состоит из темной материи.

10. Космические струны





Космические струны – это абсолютно сумасшедшая идея, но вполне способная быть реальностью. Это небольшие дефекты в ткани пространства и времени, которые были созданы в начале времен и остались после образования Вселенной. Если бы кто-то мог «поработать» с одним из этих дефектов, можно было бы создать «замкнутую временную кривую», которая позволяла бы перемещаться назад во времени.

Текст: Flytothesky.ru