Только для рисковых туристов: самый опасный маршрут в мире

15 лет опаснейшая тропа Каминто-дель-Рей была закрыта для посещения, но после ремонтных работ и усиления мер безопасности она вновь готова принимать рисковых туристов. Живописная тропа «прижата» к краю ущелья на юге Испании, и она действительно щекочет нервы храбрецам, осмелившимся по ней пройти.

Самая опасная тропа в мире





После того как на тропе по собственной неосторожности погибло пять туристов, в 2001 году её закрыли на целых 15 лет, но с 2016 года Каминито снова ждет гостей, хотя и с гораздо более жесткими правилами безопасности.

Тропа была расширена до 90 см и укреплена стальными болтами к стенам ущелья. Время её прохождения туристами варьируется от трех до четырех часов. Кстати, вам обязательно вручат шлем в целях предосторожности.

Верхняя точка





Кульминацией восхождения является точка на высоте 90 м с видом на величественное ущелье Эль-Чорро. С момента повторного открытия тропы, здесь уже побывало 600 тысяч иностранных туристов, и все выжили, чтобы потом поделиться рассказами о своем неимоверном подъеме.





Один участок тропы достаточно пугающий, и не все рискуют туда ступать: это стеклянная платформа прямо над ущельем. Всплеск адреналина обеспечен!

Как попасть на тропу





Чтобы получить удовольствие от самого головокружительного восхождения в мире, вам нужно заранее забронировать свое участие в подъёме на конкретную дату и заплатить 11 долларов США.

«Когда я в прошлом поднимался по ней, она была готова рухнуть в любой момент. К сожалению, Каминито сейчас утратила свой авантюрный дух, поскольку тропа зафиксирована и безопасна», – говорит профессиональный альпинист Мэтью Карстен.

Однако даже самая зафиксированная и безопасная тропа потребует от вас мужества, чтобы пройтись по ней до самой вершины.

Текст: Flytothesky.ru