Тест: Мы знаем, что вам нужно прямо сейчас

Сон — это важная и неотъемлемая часть нашей жизни. Сложно поверить, но, по статистике, во сне человек проводит от 15 до 30 лет, в зависимости от образа жизни и режима дня. Во сне организм восстанавливается, набирается сил, мышцы отдыхают и расслабляются, а голова освобождается от лишних и ненужных мыслей, отправляя их в дальний уголок подсознания. Иногда во сне мы видим необычные и фантастические вещи, которые развивают наше воображение.

От того, сколько часов мы спим, зависит наше состояние. Мы предлагаем вам пройти тест, который определит, чего вам не хватает прямо сейчас, основываясь на привычках сна.