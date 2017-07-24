Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Вот как описывает свое приключение фотограф из Литвы Мико Деле : «Весной 2016 года я отправился в пустыню Сахара, чтобы проехаться на легендарном мавританском поезде, перевозящем железную руду. Поезд в 2,5 км считается одним из самых длинных в мире. Железная дорога – это экономическая артерия Мавритании и остатки ее колониального прошлого. Она была построена в 60-х годах французами, а затем ею стала владеть SNIM (Национальная горнодобывающая компания). Дорога работает почти полвека, неустанно перевозя железную руду с шахт города Зуэрат в порт Нуадибу.

Поскольку между двумя городами нет дорог, людям с их вещами и скотом разрешено путешествовать бесплатно в грузовых вагонах. Для этих мавританских мужчин транспортировка продуктов и овец является полноценной работой. Они путешествуют от шахт к порту несколько раз в неделю, выдерживая жесткую 16-часовую поездку в условиях песчаных бурь, чрезвычайно жарких дней и холодных ночей».

Поезд покидает шахты Зуэрата, загруженный железной рудой и овцами





700-километровая поездка из Зуэрата в Нуадибу может длиться от 12 до 20 часов





Молодой пастух внимательно следит за своими животными. Каждый раз, когда овца подходит слишком близко к краю, он бросает в нее камнем





Головные платки хоть немного защищают от ветра, песка и палящего солнца. Кроме того, они придают разбойничий вид





Продавец хлеба смотрит на поезд, когда тот приближается к деревне Чоум





Молодой пастух пытается подкурить сигарету, лежа на 80 тоннах железной руды





Мои попутчики развлекаются, перелезая из одного вагона в другой. Поезд идет на полной скорости





Останки брошенных транспортных средств и груды мусора в пустыне





Пикапы едут за поездом, пока он полностью не остановится на своей конечной станции в Зуэрате





Животных хватают за задние ноги и бросают в вагоны, как мешки с картофелем





Один живой козел в Нуадибу стоит 100 евро





Дорога простирается вдоль границы Западной Сахары, где полно наземных мин после конфликта в Западной Сахаре – Марокко





Мои попутчики молятся, когда поезд идет на восток





Стиль такой же жесткий, как и сама поездка





Люди ждут поезда на станции Чоум





Перевозка скота и других товаров между Нуадибу и Зуэратом – это полноценная и основная работа Саида





Ветер, песок и железная руда – неизменные попутчики в таких поездках





За месяц пребывания в Мавритании я проехал на поезде 8 раз, что равносильно расстоянию в 4000 километров





Текст: Flytothesky.ru