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Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

25.07.2017 15:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вот как описывает свое приключение фотограф из Литвы Мико Деле: «Весной 2016 года я отправился в пустыню Сахара, чтобы проехаться на легендарном мавританском поезде, перевозящем железную руду. Поезд в 2,5 км считается одним из самых длинных в мире. Железная дорога – это экономическая артерия Мавритании и остатки ее колониального прошлого. Она была построена в 60-х годах французами, а затем ею стала владеть SNIM (Национальная горнодобывающая компания). Дорога работает почти полвека, неустанно перевозя железную руду с шахт города Зуэрат в порт Нуадибу.

Поскольку между двумя городами нет дорог, людям с их вещами и скотом разрешено путешествовать бесплатно в грузовых вагонах. Для этих мавританских мужчин транспортировка продуктов и овец является полноценной работой. Они путешествуют от шахт к порту несколько раз в неделю, выдерживая жесткую 16-часовую поездку в условиях песчаных бурь, чрезвычайно жарких дней и холодных ночей».

Поезд покидает шахты Зуэрата, загруженный железной рудой и овцами

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

700-километровая поездка из Зуэрата в Нуадибу может длиться от 12 до 20 часов

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Молодой пастух внимательно следит за своими животными. Каждый раз, когда овца подходит слишком близко к краю, он бросает в нее камнем

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Головные платки хоть немного защищают от ветра, песка и палящего солнца. Кроме того, они придают разбойничий вид

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Продавец хлеба смотрит на поезд, когда тот приближается к деревне Чоум

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Молодой пастух пытается подкурить сигарету, лежа на 80 тоннах железной руды

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Мои попутчики развлекаются, перелезая из одного вагона в другой. Поезд идет на полной скорости

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Останки брошенных транспортных средств и груды мусора в пустыне

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Пикапы едут за поездом, пока он полностью не остановится на своей конечной станции в Зуэрате

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Животных хватают за задние ноги и бросают в вагоны, как мешки с картофелем

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Один живой козел в Нуадибу стоит 100 евро

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Дорога простирается вдоль границы Западной Сахары, где полно наземных мин после конфликта в Западной Сахаре – Марокко

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Мои попутчики молятся, когда поезд идет на восток

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Стиль такой же жесткий, как и сама поездка

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Люди ждут поезда на станции Чоум

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Перевозка скота и других товаров между Нуадибу и Зуэратом – это полноценная и основная работа Саида

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Ветер, песок и железная руда – неизменные попутчики в таких поездках

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

За месяц пребывания в Мавритании я проехал на поезде 8 раз, что равносильно расстоянию в 4000 километров

Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

Текст: Flytothesky.ruГрузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами

 
 
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Вот как описывает свое приключение фотограф из Литвы Мико Деле: «Весной 2016 года я отправился в пустыню Сахара, чтобы проехаться на легендарном мавританском поезде,...

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