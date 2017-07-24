|
Грузоперевозки в Мавритании: 4000 километров в вагоне с местными пастухами и овцами
25.07.2017 15:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
Вот как описывает свое приключение фотограф из Литвы
Поскольку между двумя городами нет дорог, людям с их вещами и скотом разрешено путешествовать бесплатно в грузовых вагонах. Для этих мавританских мужчин транспортировка продуктов и овец является полноценной работой. Они путешествуют от шахт к порту несколько раз в неделю, выдерживая жесткую 16-часовую поездку в условиях песчаных бурь, чрезвычайно жарких дней и холодных ночей».
Поезд покидает шахты Зуэрата, загруженный железной рудой и овцами
700-километровая поездка из Зуэрата в Нуадибу может длиться от 12 до 20 часов
Молодой пастух внимательно следит за своими животными. Каждый раз, когда овца подходит слишком близко к краю, он бросает в нее камнем
Головные платки хоть немного защищают от ветра, песка и палящего солнца. Кроме того, они придают разбойничий вид
Продавец хлеба смотрит на поезд, когда тот приближается к деревне Чоум
Молодой пастух пытается подкурить сигарету, лежа на 80 тоннах железной руды
Мои попутчики развлекаются, перелезая из одного вагона в другой. Поезд идет на полной скорости
Останки брошенных транспортных средств и груды мусора в пустыне
Пикапы едут за поездом, пока он полностью не остановится на своей конечной станции в Зуэрате
Животных хватают за задние ноги и бросают в вагоны, как мешки с картофелем
Один живой козел в Нуадибу стоит 100 евро
Дорога простирается вдоль границы Западной Сахары, где полно наземных мин после конфликта в Западной Сахаре – Марокко
Мои попутчики молятся, когда поезд идет на восток
Стиль такой же жесткий, как и сама поездка
Люди ждут поезда на станции Чоум
Перевозка скота и других товаров между Нуадибу и Зуэратом – это полноценная и основная работа Саида
Ветер, песок и железная руда – неизменные попутчики в таких поездках
За месяц пребывания в Мавритании я проехал на поезде 8 раз, что равносильно расстоянию в 4000 километров
Текст:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вот как описывает свое приключение фотограф из Литвы Мико Деле: «Весной 2016 года я отправился в пустыню Сахара, чтобы проехаться на легендарном мавританском поезде,...
|
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии