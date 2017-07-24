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Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

25.07.2017 17:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В течение полутора тысяч лет крупные мужчины занимаются тем, что агрессивно выталкивают друг друга из песочного ринга, – и зрителям это нравится. Борьба сумо давно стала зрелищной, и это типично японский вид спорта. И как все японское, выглядит он необычно и загадочно. Тем более, Международная федерация сумо прилагает все усилия для максимальной конфиденциальности по отношению к своим спортсменам.

Для турнира «Nagoya Grand Sumo» фотографу Иссеи Като было в виде исключения разрешено сделать ряд снимков повседневной жизни престижного тренировочного центра сумоистов «Томозуна», который сейчас разместился в буддийском храме. Сумоисты очень напряженно и много тренируются и потребляют не менее 8000 калорий ежедневно.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Вот как это выглядит изнутри.

Сумо – древнее боевое искусство японцев, однако сейчас в нем явно преобладают монголы.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Томозуна Ояката (спортивный псевдоним Кьокутенхо) был первым монгольским борцом, который стал возглавлять центр Томозуна. «Язык был для меня одним сплошным стрессом, – рассказывает он. – Я вообще ничего не понимал: я не знал, когда меня ругали, а когда хвалили».

Борцы называются «рикиши».

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

В тренировочном центре «рикиши» каждое утро по несколько часов отрабатывают захваты.

Вы победите, если вытесните противника из ринга или если он упадет.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Матчи могут длиться всего несколько секунд.

Сумоисты потребляют около 8000 калорий ежедневно.

У активно тренирующихся сумоистов в день только два приема пищи.

Обед готовят сумоисты помладше и пониже рангом.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Жаркое из свиных ног, гриллированных и жареных сардин и парового риса. Оно называется «Чанко набе».

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Это, можно сказать, брендовое блюдо сумоистов, которое готовится в казане.

Для подготовки к турниру «Nagoya Grand Sumo» центр Томозуна на время перебазировался в буддийский храм.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Здесь есть место для еды, сна и тренировок.

У иностранных сумоистов с Японией довольно непростые взаимоотношения.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Им приходится основательно вжиться в культуру страны. Борцы должны отказаться от своего иностранного гражданства, чтобы стать «ояката» или «рикиши» высшего ранга.

Томозуна Ояката женился на японке, и чтобы стать японцем, он отказался от гражданства Монголии.

«Мы носим национальную одежду и живем по японским правилам и правилам сумо», – говорит Ояката. – «То, что я родился монголом – это чистая случайность».

Иностранным сумоистам приходится полностью погружаться в культуру Японии.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Они носят самурайский пучок на голове и придерживаются жесткой спортивной иерархии.

В Японии у многих сумоистов есть преданные фанаты.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Томозуна Ояката, родившийся в Монголии и ранее носивший имя Ньямявин Тсевегням, говорит на почти безупречном японском.

Некоторые фанаты приносят борцам еду.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Местные поклонники готовят разные блюда и приносят их сумоистам.

Ринг засыпан песком. Когда борец падает, его набедренная повязка или «маваши» полностью покрывается песком.

Центр Томозуна – один из самых престижных. Он был основан в 1941 году и тогда насчитывал всего 11 человек.

Чтобы поддерживать силы, сразу после еды сумоисты обычно ложатся спать на пару часов.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Они спят на твердом полу.

Маски помогают им дышать во время сна.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Кроме того, это отличная профилактика храпа.

Тренировки очень интенсивные, поэтому борцам необходимо делать перерывы.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Постоянные толчки и падения на землю к земле приводят к травмам.

Спорт может выглядеть несколько устаревшим и даже архаичным, но борцы не живут монашеской жизнью.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Как и у всех, у них есть смартфоны и профили в Facebook.

А еще они заботятся о своем внешнем виде.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Как и у всех спортсменов, у них есть своя социальная жизнь.

Борцов часто приглашают на разные мероприятия.

Они ходят на званые ужины и общаются со своими фанатами.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Вот на этом мероприятии им подарили праздничные украшения Танабата.

Ученики написали свои пожелания на цветной бумаге и передали их борцам.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Быть сильным иногда очень даже весело.

Одно из преимуществ сумоиста: он может поднять на руке массу детишек.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Борьба сумо – японская традиция, но молодежь теряет к ней интерес.

Японским детям не нравятся жесткие тренировки и древние традиции в спорте. Но будущее сумо достаточно оптимистично, и недостатка в борцах пока нет.

Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

Текст: Flytothesky.ruМир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

 
 
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