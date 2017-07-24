Мир японских сумоистов: редкие фото их закрытой жизни

В течение полутора тысяч лет крупные мужчины занимаются тем, что агрессивно выталкивают друг друга из песочного ринга, – и зрителям это нравится. Борьба сумо давно стала зрелищной, и это типично японский вид спорта. И как все японское, выглядит он необычно и загадочно. Тем более, Международная федерация сумо прилагает все усилия для максимальной конфиденциальности по отношению к своим спортсменам.

Для турнира «Nagoya Grand Sumo» фотографу Иссеи Като было в виде исключения разрешено сделать ряд снимков повседневной жизни престижного тренировочного центра сумоистов «Томозуна», который сейчас разместился в буддийском храме. Сумоисты очень напряженно и много тренируются и потребляют не менее 8000 калорий ежедневно.





Вот как это выглядит изнутри.

Сумо – древнее боевое искусство японцев, однако сейчас в нем явно преобладают монголы.





Томозуна Ояката (спортивный псевдоним Кьокутенхо) был первым монгольским борцом, который стал возглавлять центр Томозуна. «Язык был для меня одним сплошным стрессом, – рассказывает он. – Я вообще ничего не понимал: я не знал, когда меня ругали, а когда хвалили».

Борцы называются «рикиши».





В тренировочном центре «рикиши» каждое утро по несколько часов отрабатывают захваты.

Вы победите, если вытесните противника из ринга или если он упадет.





Матчи могут длиться всего несколько секунд.

Сумоисты потребляют около 8000 калорий ежедневно.

У активно тренирующихся сумоистов в день только два приема пищи.

Обед готовят сумоисты помладше и пониже рангом.





Жаркое из свиных ног, гриллированных и жареных сардин и парового риса. Оно называется «Чанко набе».





Это, можно сказать, брендовое блюдо сумоистов, которое готовится в казане.

Для подготовки к турниру «Nagoya Grand Sumo» центр Томозуна на время перебазировался в буддийский храм.





Здесь есть место для еды, сна и тренировок.

У иностранных сумоистов с Японией довольно непростые взаимоотношения.





Им приходится основательно вжиться в культуру страны. Борцы должны отказаться от своего иностранного гражданства, чтобы стать «ояката» или «рикиши» высшего ранга.

Томозуна Ояката женился на японке, и чтобы стать японцем, он отказался от гражданства Монголии.

«Мы носим национальную одежду и живем по японским правилам и правилам сумо», – говорит Ояката. – «То, что я родился монголом – это чистая случайность».

Иностранным сумоистам приходится полностью погружаться в культуру Японии.





Они носят самурайский пучок на голове и придерживаются жесткой спортивной иерархии.

В Японии у многих сумоистов есть преданные фанаты.





Томозуна Ояката, родившийся в Монголии и ранее носивший имя Ньямявин Тсевегням, говорит на почти безупречном японском.

Некоторые фанаты приносят борцам еду.





Местные поклонники готовят разные блюда и приносят их сумоистам.

Ринг засыпан песком. Когда борец падает, его набедренная повязка или «маваши» полностью покрывается песком.

Центр Томозуна – один из самых престижных. Он был основан в 1941 году и тогда насчитывал всего 11 человек.

Чтобы поддерживать силы, сразу после еды сумоисты обычно ложатся спать на пару часов.





Они спят на твердом полу.

Маски помогают им дышать во время сна.





Кроме того, это отличная профилактика храпа.

Тренировки очень интенсивные, поэтому борцам необходимо делать перерывы.





Постоянные толчки и падения на землю к земле приводят к травмам.

Спорт может выглядеть несколько устаревшим и даже архаичным, но борцы не живут монашеской жизнью.





Как и у всех, у них есть смартфоны и профили в Facebook.

А еще они заботятся о своем внешнем виде.





Как и у всех спортсменов, у них есть своя социальная жизнь.

Борцов часто приглашают на разные мероприятия.

Они ходят на званые ужины и общаются со своими фанатами.





Вот на этом мероприятии им подарили праздничные украшения Танабата.

Ученики написали свои пожелания на цветной бумаге и передали их борцам.





Быть сильным иногда очень даже весело.

Одно из преимуществ сумоиста: он может поднять на руке массу детишек.





Борьба сумо – японская традиция, но молодежь теряет к ней интерес.

Японским детям не нравятся жесткие тренировки и древние традиции в спорте. Но будущее сумо достаточно оптимистично, и недостатка в борцах пока нет.





Текст: Flytothesky.ru