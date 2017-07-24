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Только зоркий человек найдёт 15 отличий на этом изображении
25.07.2017 17:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Мы уверены, вы не раз сталкивались с современными компьютерными аналогами простой, знакомой с детства игры «Найди отличия», где нужно было отыскать различные предметы. Такие игры и головоломки развивают внимательность и улучшают сосредоточенность.
Попробуйте найти 15 отличий на этой картинке, включая самые маленькие и незначительные детали. Дайте знать, если справились.
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Мы уверены, вы не раз сталкивались с современными компьютерными аналогами простой, знакомой с детства игры «Найди отличия», где нужно было отыскать различные...
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