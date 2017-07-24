Китай предлагает 15 тысяч долларов за каждый расшифрованный символ древнего текста на костях оракула

Национальный музей китайской письменности в Аньяне предлагает немалое вознаграждение тому, кто сможет взломать древний код – символы, вырезанные на костях и панцирях более 3000 лет назад во время династии Шан.





Нерасшифрованные древние символы, вырезанные на панцире черепахи.

Отличный мотив и не менее отличное вознаграждение

Национальный музей китайской письменности недавно объявил о вознаграждении, чтобы стимулировать людей со всего мира расшифровать тысячи эзотерических символов, вырезанных на «костях оракула». Награда составит 15 тысяч долларов США за каждый расшифрованный символ. Кроме того, музей предлагает 7500 долларов для тех, кто сможет дать убедительное толкование для наиболее спорных символов. Надписи эти были вырезаны древними предсказателями на черепаховых раковинах и костях животных и, скорее всего, содержат ответы по целому ряду вопросов: от погоды до налогов. Однако большая их часть пока остается непрочитанной.





Кости оракула и предсказания будущего

Эти кости являются бесценным артефактом эпохи китайской династии Шан (1600-1046 до н.э.). Помимо информации о верованиях людей того времени, кости оракулов представляют собой самую раннюю известную китайскую письменность.

Костями для записей были лопаточные кости животных: быков, оленей, овец и свиней. Или же использовался так называемый пластрон (плоская нижняя часть черепахи). Карапакс (выпуклая верхняя оболочка черепахи) для письма не использовался, поскольку на его изогнутой поверхности писать было гораздо сложнее.

Надписи на костях оракула были впервые обнаружены в 1899 году пекинским академиком и антикваром Ван Йиронгом, хотя фермеры из Аньяна выкопали артефакты задолго до этого. В дальнейшем в течение 20-го века были обнаружены тысячи таких костей.

Процесс предсказания будущего с их помощью обычно начинался с вопроса, заданного клиентом. Эти вопросы касались широкого круга тем, включая метеорологические, сельскохозяйственные и военные. Затем предсказатель использовал острый инструмент для написания вопроса на кости (панцире), после чего в нем просверливались отверстия. Затем кость подвергалась интенсивному нагреву до образования трещин. Вот эти трещины и «читали» предсказатели своим клиентам.





Отверстия, просверленные в кости оракула.

Полной расшифровке они пока не поддаются, а значит задача еще не решена

После изучения почти 200 тысяч реликвий, испещренных надписями, археологи обнаружили около 5 тысяч символов, и только 1600 из них были расшифрованы. По словам представителей музея, процесс расшифровки замедлился, потому им нужен свежий взгляд и инновационный подход, чтобы понять скрытые смыслы. Музей призывает исследователей использовать облачные вычисления и большие данные наряду с традиционными методами для получения более эффективных результатов.

Помимо огромной суммы денег, которую предлагает музей, есть еще одна отличная мотивация для исследователей, изучающих древние китайские тексты. Это их огромная историческая ценность и шанс понять таинственную древнюю систему письма. Чжу Янмин, профессор истории из Университета Нанкай в Тяньцзине, говорит: «Если мы сможем четко выделить имена существительные или глаголы в этих символах, мы сможем прочитать древнюю историю».





Китайские кости оракула, музей Линдена, Штутгарт (Германия)

Текст: Flytothesky.ru