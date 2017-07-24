12 способов разоблачения лжеца

Ко лжи невозможно привыкнуть. Каждый раз она задевает нас, мы снова и снова разочаровываемся в людях. Невозможно тестировать каждого собеседника на детекторе лжи, поэтому давайте разберемся в более простых способах выявления неправды.

Для начала научитесь наблюдать за людьми, которые вас окружают. Присмотритесь к их поведению в непринужденной обстановке. Например, если речь идет о сотрудниках, то проанализируйте, как они ведут себя во время обеденного перерыва, во время совместного пикника и т.д. В расслабленном состоянии у людей нет оснований для лжи. Эти наблюдения помогут вам в будущем моментально определять, когда человек начинает говорить неправду.





Вот некоторые изменения, сигналы, которые свидетельствуют о том, что вам лгут.

1) Неестественная улыбка

Лжец обычно смеется неестественно. Улыбка кажется натянутой, вверх поднимаются только уголки рта (уголки глаз не меняют своего положения).

2) Затяжное время ответа

Лжецу нужно больше времени для ответа, чтобы исказить правду. Ему нужно, чтобы ложь выглядела правдоподобно.

3) Странные ответы на обычные вопросы

Лжец всегда отвечает заковыристо на обычные вопросы, часто использует такие фразы-паразиты: «я могу ошибаться», «насколько я знаю», «это зависит от того,…». Лжец с первого раза не даст четкий ответ на ваш вопрос. Возможно, у вас было ощущение после долгого разговора с человеком, что, несмотря на большой объем услышанной информации, вы так ничего и не узнали о собеседнике? Лгуны мастерски конспирируют важную информацию.

4) Нарушение слюноотделения

Понаблюдайте за тем, не начинает ли человек во время важного разговора с вами судорожно сглатывать слюну, облизывать губы или пить много воды.

5) Расширенные зрачки

Этот рефлекс во время лжи невозможно скрыть. Происходит это из-за увеличения напряжения. Если повода для переживания нет, а у вашего собеседника начинают расширяться зрачки, то высока вероятность того, что вам говорят неправду.

6) Частое моргание

Человек говорит вам важную информацию и внезапно начинает часто моргать? Этот сигнал свидетельствует о том, что вам нужно перепроверить данные!

7) Частые изменения положения тела

Редко когда лжецам удается сидеть в одном положении. Постоянное изменение положения ног и рук, неусидчивость, судорожное сгибание пальцев – это лишь небольшие примеры тех сигналов тела собеседника, которые помогут вам разоблачить его ложь.

8) Частые касания лица

У лжеца не растет нос, как у Пиноккио, но возникает непреодолимое желание его почесать. Лжецы также судорожно могут «натирать» до блеска свой подбородок, говорить с вами и прикрывать ладонью губы, чесать ежеминутно виски, брови и т.д.

9) Несовпадения услышанного и увиденного

Лжецам легко говорить неправду, но тяжело одновременно контролировать свои движения. Человек говорит вам, что он счастлив, но при этом стискивает кулаки? Велика вероятность того, что он вам лжет.

10) Изменение в поведении

Если человеку нужно вам правдоподобно соврать, он заранее подготовится и при этом будет говорить убедительно, умеренно жестикулировать. Вам может показаться, что собеседник ведет себя неестественно и скованно. Если у этого человека получилось добиться своего, он моментально изменит свое поведение.

11) Мимолетное искажение выражения лица

Вам нужно быть очень наблюдательным, чтобы увидеть это мимолетное изменение выражения лица у собеседника. Обычно это происходит, когда лжец видит, что вы отвернулись, переключили свое внимание на другого собеседника, на телефон, компьютер и т.д.

12) Миф о взгляде «глаза в глаза»

Многие думают, что если собеседник не смотрит в глаза, то он лжет. Это не так. Вруны «со стажем» давно научились обходить эту ловушку.

Если не иметь дел с патологическим вруном и человеком, который искренне верит в свою ложь, то теперь вам не составит большого труда распознать неправду.

Текст: Flytothesky.ru