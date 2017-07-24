Знаки зодиака: как они могут делать из вас дурака в отношениях

Иногда подсказки о том, что ваш партнер делает из вас дурака, лежат прямо перед вами, но вы не хотите их видеть, потому что признание истины слишком неприятно. Хорошая новость: вы не единственный человек на планете, которого когда-либо использовали. Конечно, вы можете попытаться оправдать поведение своего партнера, но подумайте о своей самооценке и достоинстве. Если вы видите, что он играет с вами, озвучьте свои наблюдения и то, что вы слишком любите себя, чтобы позволить подобное отношение. Честно говоря, иногда нам нужны эти болезненные уроки. Кстати, а что могут по этому поводу сказать зодиакальные знаки?





1. Овен

Его поведение переменчиво: в одну минуту он сосредоточен на вас, а в другую минуту вы уже ощущаете тотальный игнор. Правда в том, что он не принимает во внимание ваши чувства и не особо переживает, как вам неприятно такое отношение с его стороны. Если ему что-то нужно от вас, он будет рядом, но не рассчитывайте на Овна (вообще когда-либо), если вам что-то нужно от него.

2. Телец

Он никогда, никогда не называет вас по имени и тем более никогда не обращается к вам ласково. Конечно, слова «котик», «зайчик», «рыбка» могут быть приятны, но Телец прибегает к таким милым эпитетам только чтобы случайно не перепутать вас с кем-нибудь другим. Или же он не хочет излишне утруждать и загромождать свой мозг. В любом случае, это не сигнализирует о длительных и здоровых отношениях.

3. Близнецы

Этот знак – очень креативный рассказчик. К сожалению, его роскошные байки не очень хорошо могут повлиять на вашу жизнь. В большинстве случаев это банальная ложь – или, по крайней мере, частично ложь – и он не умеет быть искренним и правдивым. Мало того, Близнецы даже способны запутаться в собственных россказнях. Конспектируйте их новеллы – это довольно занимательно.

4. Рак

У этого знака есть коронное кредо: «Лучшая защита – это нападение». Всякий раз, когда вы обвиняете его в чем-то, он мастерски парирует и обвиняет вас. Когда вы пытаетесь поймать его на лжи, он обвиняет вас в том же и действует так, как будто он несчастная жертва. Он умело делает виноватыми других, потому шансов у вас, скорее всего, нет.

5. Лев

Он настолько поглощен собой, что в помещении становится душно от его присутствия. Лев залихватски повествует обо всех своих победах и завоеваниях, и вам становится неприятно думать о том, что вы лишь очередной пункт в его списке. Этот знак слишком тщеславный, чтобы строить открытые и равноправные отношения. И даже не надейтесь, что он изменится.

6. Дева

Дева всегда отзеркаливает все ваши вопросы к ней. Это один из тех трюков профессионального игрока, когда они, как попугаи, повторяют ваши же фразы, вводящие в заблуждение и создающие чувство ложной близости и доверительности. Если бы Дева хотела быть честной, она бы говорила искренне и была бы с вами самой собой.

7. Весы

Весы – милейшие и общительные люди, но почему-то они никогда не дадут вам прямой ответ и не посмотрят вам в глаза. Ответ заключается в том, что они, вероятно, что-то скрывают, а глаза – это окно в душу, а в свою душу Весы пускать не хотят, чтобы вы не знали об их скрытых мотивах.

8. Скорпион

Скорпион совершенно безразличен ко всему, что вы делаете или говорите. Если бы вы ему были интересны, как он утверждает, он хотел бы знать все о вас, что очень свойственно этому знаку. Обратите внимание: равнодушие – это не поведение преданного и лояльного Скорпиона. Он ревнив, эмоционален и чувственен. И если этого нет, то вам стоит насторожиться.

9. Стрелец

Он никогда не выполняет свои обещания, и его слова ничего не значат. Не ждите от него звонка или сообщения – он этого не сделает, потому первыми придется идти на контакт вам. Такое невнимание не только грубо, но и неуважительно. Он играет с вашими эмоциями, давая надежду, а затем мастерски все разрушает, куда-то исчезая.

10. Козерог

Козерог забывает про свидания и не особо любит платить за себя. Свою прижимистость с вами он оправдывает грядущей покупкой дома, машины или чего-нибудь еще. Он никогда не проявляет инициативы, чтобы спланировать встречи или план совместных действий – то есть, Козерог просто выжидает, пока на горизонте не появится кто-то более ему подходящий.

11.Водолей

Если вы попытаетесь противоречить Водолею или высказывать претензии по поводу его неподобающего поведения, он заявит, что вы ничего не понимаете и вообще не в своем уме. Фактически с его стороны вы можете ожидать недобрые и манипулятивные действия и поступки. Если вы от него не избавитесь, со временем все станет только хуже.

12. Рыбы

Рыбы долго и нудно ковыряются во всех деталях и придираются ко всему, чему можно. Они не особо умеют лгать, но они достаточно скользкие и великолепно увиливают и уходят от ответа. У этого знака очень активное и яркое воображение, которое он может использовать против вас, внушая то, насколько вы для него важны и ценны.

Текст: Flytothesky.ru