«Хаски родила у меня в машине на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу»

У хаски Дебби начались схватки прямо во временном приюте-передержке, и это явно не место для будущей мамы и ее щенков. Поэтому волонтер Дженнифер Тейлор сразу поняла , что нужно делать.

Приют Texas Sled Dog Rescue согласился принять маму с малышами, но когда Дженнифер с Дебби отправились в дорогу, девушка поняла, что час езды до клиники – это слишком долго для собаки.

Дебби практически сразу же начала рожать прямо в машине. Тогда Дженнифер решила везти на глазах увеличивающееся собачье семейство к себе домой и уже там оказать всю необходимую помощь.

Дело в том, что через руки Дженнифер прошло около 500 собак, и она столько их перевозила в машине, что ее муж купил ей внедорожник специально для транспортировки псов. Однако, когда она вывезла рожающую Дебби из приюта, девушка вспомнила, что именно в этот день она взяла машину своего мужа. А они оговаривали, что мужнино авто не будет использоваться под помощь собакам.

Тем не менее, Дженнифер забрала Дебби. «У меня хаски рожает на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу», – написала она в Facebook (её супруг, кстати, в этой сети отсутствует).

«Я сказала ей: «Держись, мамочка», и она очень стойко себя вела в машине. Я ехала как можно быстрее и старалась её контролировать», – рассказывает Дженнифер.

У Дебби родилось 8 щенков – 6 девочек и 2 мальчика. «Эта собачья семейка напоминает мне «Теорию большого взрыва», потому что все они столь стремительно ворвались в наш мир», – говорит Ребекка Чавес из приюта Texas Sled Dog Rescue. Дебби быстро восстанавливается и ожидает, когда за ними приедут новые хозяева.

У хаски Дебби начались схватки прямо в приюте, поэтому волонтер Дженнифер Тейлор сразу поняла, как помочь будущей маме





Она решила взять Дебби и её щенков домой на время, но это было только начало





В тот день Дженнифер была на машине мужа. А они договорились, что его авто не будет использоваться для перевозки собак





«У меня хаски рожает на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу», – написала она в Facebook (её супруг, кстати, в этой сети отсутствует)





«Я сказала ей: «Держись, мамочка», и она очень стойко себя вела в машине»





«Я ехала как можно быстрее и старалась её контролировать»





Когда Дженнифер добралась домой, Дебби родила еще шесть щенков. Всего же их восемь





«Эта собачья семейка напоминает мне «Теорию большого взрыва», потому что все они столь стремительно ворвались в наш мир»





Дебби быстро восстанавливается и ожидает, когда за всеми ними приедут новые хозяева





Текст: Flytothesky.ru