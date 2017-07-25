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«Хаски родила у меня в машине на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу»

25.07.2017 22:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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У хаски Дебби начались схватки прямо во временном приюте-передержке, и это явно не место для будущей мамы и ее щенков. Поэтому волонтер Дженнифер Тейлор сразу поняла, что нужно делать.

Приют Texas Sled Dog Rescue согласился принять маму с малышами, но когда Дженнифер с Дебби отправились в дорогу, девушка поняла, что час езды до клиники – это слишком долго для собаки.

Дебби практически сразу же начала рожать прямо в машине. Тогда Дженнифер решила везти на глазах увеличивающееся собачье семейство к себе домой и уже там оказать всю необходимую помощь.

Дело в том, что через руки Дженнифер прошло около 500 собак, и она столько их перевозила в машине, что ее муж купил ей внедорожник специально для транспортировки псов. Однако, когда она вывезла рожающую Дебби из приюта, девушка вспомнила, что именно в этот день она взяла машину своего мужа. А они оговаривали, что мужнино авто не будет использоваться под помощь собакам.

Тем не менее, Дженнифер забрала Дебби. «У меня хаски рожает на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу», – написала она в Facebook (её супруг, кстати, в этой сети отсутствует).

«Я сказала ей: «Держись, мамочка», и она очень стойко себя вела в машине. Я ехала как можно быстрее и старалась её контролировать», – рассказывает Дженнифер.

У Дебби родилось 8 щенков – 6 девочек и 2 мальчика. «Эта собачья семейка напоминает мне «Теорию большого взрыва», потому что все они столь стремительно ворвались в наш мир», – говорит Ребекка Чавес из приюта Texas Sled Dog Rescue. Дебби быстро восстанавливается и ожидает, когда за ними приедут новые хозяева.

У хаски Дебби начались схватки прямо в приюте, поэтому волонтер Дженнифер Тейлор сразу поняла, как помочь будущей маме

«Хаски родила у меня в машине на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу»

Она решила взять Дебби и её щенков домой на время, но это было только начало

«Хаски родила у меня в машине на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу»

В тот день Дженнифер была на машине мужа. А они договорились, что его авто не будет использоваться для перевозки собак

«Хаски родила у меня в машине на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу»

«У меня хаски рожает на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу», – написала она в Facebook (её супруг, кстати, в этой сети отсутствует)

«Хаски родила у меня в машине на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу»

«Я сказала ей: «Держись, мамочка», и она очень стойко себя вела в машине»

«Хаски родила у меня в машине на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу»

«Я ехала как можно быстрее и старалась её контролировать»

«Хаски родила у меня в машине на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу»

Когда Дженнифер добралась домой, Дебби родила еще шесть щенков. Всего же их восемь

«Хаски родила у меня в машине на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу»

«Эта собачья семейка напоминает мне «Теорию большого взрыва», потому что все они столь стремительно ворвались в наш мир»

«Хаски родила у меня в машине на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу»

Дебби быстро восстанавливается и ожидает, когда за всеми ними приедут новые хозяева

«Хаски родила у меня в машине на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу»

Текст: Flytothesky.ru«Хаски родила у меня в машине на заднем сиденье. Пожалуйста, не говорите моему мужу»

 
 
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У хаски Дебби начались схватки прямо во временном приюте-передержке, и это явно не место для будущей мамы и ее щенков. Поэтому волонтер Дженнифер Тейлор сразу...

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