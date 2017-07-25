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Очень странные люди, которых можно увидеть в метро
25.07.2017 22:03 — Калейдоскоп | Flytothesky
Часто пользуетесь метро для передвижения? Тогда, возможно, и вам когда-либо приходилось видеть самых сюрреалистичных и удивительных персонажей, которые немедленно привлекали взгляды окружающих.
Чего только не увидишь под землей!
1. В Берлинском метро. Текст на сумке: «У этого текста одна-единственная цель: напугать тех, кто боится арабского языка».
2. Просто девушка и её ворон
3. Мужчина играет на скрипке, чтобы успокоить плачущего малыша
4. Котенок, едущий зайцем
5. Вот именно поэтому я предпочитаю не ездить общественным транспортом
6. В метро творится реальная чертовщина!
7. Возьмите с собой своего хомяка на работу
8. В нью-йоркском метро крупных собак можно перевозить только в сумке. Не проблема!
9. Из-под сиденья выкатилась полная бутылка вина, и эти два незнакомца преспокойно начали её распивать
10. Бро, да что ты знаешь про настоящих эмо?
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Часто пользуетесь метро для передвижения? Тогда, возможно, и вам когда-либо приходилось видеть самых сюрреалистичных и удивительных персонажей, которые...
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