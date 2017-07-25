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Очень странные люди, которых можно увидеть в метро

25.07.2017 22:03 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Часто пользуетесь метро для передвижения? Тогда, возможно, и вам когда-либо приходилось видеть самых сюрреалистичных и удивительных персонажей, которые немедленно привлекали взгляды окружающих.

Чего только не увидишь под землей!

1. В Берлинском метро. Текст на сумке: «У этого текста одна-единственная цель: напугать тех, кто боится арабского языка».

Очень странные люди, которых можно увидеть в метро

2. Просто девушка и её ворон

Очень странные люди, которых можно увидеть в метро

3. Мужчина играет на скрипке, чтобы успокоить плачущего малыша

Очень странные люди, которых можно увидеть в метро

4. Котенок, едущий зайцем

Очень странные люди, которых можно увидеть в метро

5. Вот именно поэтому я предпочитаю не ездить общественным транспортом

Очень странные люди, которых можно увидеть в метро

6. В метро творится реальная чертовщина!

Очень странные люди, которых можно увидеть в метро

7. Возьмите с собой своего хомяка на работу

Очень странные люди, которых можно увидеть в метро

8. В нью-йоркском метро крупных собак можно перевозить только в сумке. Не проблема!

Очень странные люди, которых можно увидеть в метро

9. Из-под сиденья выкатилась полная бутылка вина, и эти два незнакомца преспокойно начали её распивать

Очень странные люди, которых можно увидеть в метро

10. Бро, да что ты знаешь про настоящих эмо?

Очень странные люди, которых можно увидеть в метро

Текст: Flytothesky.ruОчень странные люди, которых можно увидеть в метро

 
 
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