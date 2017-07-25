Очень странные люди, которых можно увидеть в метро

Часто пользуетесь метро для передвижения? Тогда, возможно, и вам когда-либо приходилось видеть самых сюрреалистичных и удивительных персонажей, которые немедленно привлекали взгляды окружающих.

Чего только не увидишь под землей!

1. В Берлинском метро. Текст на сумке: «У этого текста одна-единственная цель: напугать тех, кто боится арабского языка».





2. Просто девушка и её ворон





3. Мужчина играет на скрипке, чтобы успокоить плачущего малыша





4. Котенок, едущий зайцем





5. Вот именно поэтому я предпочитаю не ездить общественным транспортом





6. В метро творится реальная чертовщина!





7. Возьмите с собой своего хомяка на работу





8. В нью-йоркском метро крупных собак можно перевозить только в сумке. Не проблема!





9. Из-под сиденья выкатилась полная бутылка вина, и эти два незнакомца преспокойно начали её распивать





10. Бро, да что ты знаешь про настоящих эмо?

Текст: Flytothesky.ru