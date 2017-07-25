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Гостиницы в Лиссабоне уже почувствовали приближение "Евровидения"
26.07.2017 09:46 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июл — Sputnik. После объявления Лиссабона столицей конкурса песни "Евровидение-2018" фанаты шоу начали активно бронировать гостиничные номера и квартиры на май следующего года.
© AP/ Sergei Chuzavkov
Европейский вещательный союз накануне объявил город и даты проведения "
Интернет-сайты по бронированию жилья уже начали предупреждать о том, что Лиссабон на мая 2018 года является популярным направлением среди туристов.
Португалия проведет конкурс "Евровидение" впервые за всю полувековую историю своего участия в нем благодаря победе
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Многие туристические порталы уже указывают, что Лиссабон будет популярным направлением через десять месяцев.
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