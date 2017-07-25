МИНСК, 26 июл — Sputnik. После объявления Лиссабона столицей конкурса песни "Евровидение-2018" фанаты шоу начали активно бронировать гостиничные номера и квартиры на май следующего года.



© AP/ Sergei Chuzavkov Определены даты и город проведения "Евровидения-2018"

Европейский вещательный союз накануне объявил город и даты проведения " Евровидения-2018 " — концерты пройдут в Лиссабоне 8-12 мая. Сразу после объявления фанаты конкурса начали активно бронировать лучшие номера гостиниц на Booking и Airbnb — во многих вариантах размещения за последние несколько часов сделаны по двадцать броней, а самые дешевые номера уже разобраны.

Интернет-сайты по бронированию жилья уже начали предупреждать о том, что Лиссабон на мая 2018 года является популярным направлением среди туристов.

Португалия проведет конкурс "Евровидение" впервые за всю полувековую историю своего участия в нем благодаря победе Сальвадора Собрала в шоу 2017-го, которое проходило в Киеве.