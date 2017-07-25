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Гостиницы в Лиссабоне уже почувствовали приближение "Евровидения"

26.07.2017 09:46 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июл — Sputnik. После объявления Лиссабона столицей конкурса песни "Евровидение-2018" фанаты шоу начали активно бронировать гостиничные номера и квартиры на май следующего года.

Гостиницы в Лиссабоне уже почувствовали приближение "Евровидения"
© AP/ Sergei Chuzavkov
Определены даты и город проведения "Евровидения-2018"

Европейский вещательный союз накануне объявил город и даты проведения "Евровидения-2018" — концерты пройдут в Лиссабоне 8-12 мая. Сразу после объявления фанаты конкурса начали активно бронировать лучшие номера гостиниц на Booking и Airbnb — во многих вариантах размещения за последние несколько часов сделаны по двадцать броней, а самые дешевые номера уже разобраны.

Интернет-сайты по бронированию жилья уже начали предупреждать о том, что Лиссабон на мая 2018 года является популярным направлением среди туристов.

Португалия проведет конкурс "Евровидение" впервые за всю полувековую историю своего участия в нем благодаря победе Сальвадора Собрала в шоу 2017-го, которое проходило в Киеве.

 
Теги: Минск
 
 
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Многие туристические порталы уже указывают, что Лиссабон будет популярным направлением через десять месяцев.

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