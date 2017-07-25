«Предупреждаю! Не разговаривайте с моим попугаем!»





Однажды у Ванды сломалась посудомоечная машина, и ей пришлось вызывать специалиста. Поскольку на следующий день ей нужно было быть в офисе, она строго проинструктировала мастера: «Я оставлю ключ под ковриком у входной двери. Почините машинку, оставьте счет на столе, а я пришлю вам чек. И, кстати, не беспокойтесь, у меня в доме собака. Его зовут Спайк. Он вас не тронет. Но что бы вы не делали, НИКОГДА, НИ ПРИ КАКИХ обстоятельствах не разговаривайте с моим попугаем!»

«ЕЩЕ РАЗ! НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С МОИМ ПОПУГАЕМ!»

Когда мастер пришел к Ванде домой на следующий день, он действительно обнаружил огромного страшного пса, но тот вел себя спокойно и мирно дремал на коврике в дальнем углу комнаты, хоть и периодически одним глазом посматривал на незнакомца.

Попугай же, однако, был отвратителен. Он все время громко верещал, непристойно ругался и шумно хлопал крыльями, разбрасывая по помещению корм и собственные экскременты. Мастер долго терпел, но когда ремонт машинки был закончен, он не выдержал, повернулся к попугаю и заорал на него: «Заткнись, идиотская птица, а то я сверну тебе шею!»

Попугай на пару секунд задумался и четко произнес: «Спайк, фас!»

Текст: Flytothesky.ru