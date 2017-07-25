Самые увлекательные и харизматичные в мире люди похожи на живые пазлы и головоломки. Сплошные загадки. Но когда вы девушка, которую сложно любить, ваша головоломка больше похожа на ящик Пандоры.

Кто-то может сказать, что вы невозможны или неисправимы, но вам, скорее всего, все равно, что говорят все остальные. Когда вы девушка, которую сложно любить, вы – это источник силы, с которой нужно считаться, поскольку на мелочи вы уже никогда размениваться не станете.





Вы живете удивительной жизнью

Да, вы сложный человек, но вы прошли через невероятные испытания. Это то, что сформировало вас в сегодняшнюю личность. Сильную, решительную и несгибаемую. Вы, вероятно, носите свои шрамы с гордостью, как татуировки, потому что никакая неудача не заставит вас отказаться жить той жизнью, которой вы хотите.

Окружающие расценивают вашу самостоятельную и очень уверенную жизнь как эмоциональный багаж или капризность. Теперь вы – неуловимая бабочка, умело уворачивающаяся от любых расставленных вам сетей. Люди будут гнаться за вами, потому что ваша жизнь увлекательна, но они могут и отвернуться от вас, когда поймут, насколько вы ожесточились для любви и отношений.

Вы – закрытая книга

Говорят, что любовь открывает сердца и заставляет их петь. У девушки, которую сложно любить, это поэтическое сравнение вызывает саркастический смешок.

Вы не открываете свою душу никому, кроме, может быть, вашей кошки или собаки. Вы не позволяете никому видеть, как вы плачете, кроме, может быть, книжки, которую вы читаете. Вы – это одна сплошная тайна и интрига, к которой невозможно подобрать ключ или хотя бы какую-то зацепку.

Любовь на последнем месте

У вас есть надежды, мечты и устремления, которые только и только ваши. Каждый шаг, который вы уверенно и бесстрашно делаете, ведет вас к достижению своей цели. Вы боитесь, что если позволите любви встать на пути, то все это рухнет. Вы живете только собственными увлечениями, и потому выглядите Снежной королевой.

Вам никто не нужен

Когда люди активно ищут любовь, значит, им нужен кто-то, кого можно крепко держать за руку. Вам это не нужно. Любовь уже приносила вам боль и печали.

Вы знаете, что до тех пор, пока вы любите себя и наслаждаетесь своей жизнью, у вас нет необходимости иметь кого-то еще на буксире. Вы сами себе опора и поддержка. Это безумно страшно, но и безумно интересно. Пока интересно. Завоевать вашу привязанность – слишком сложный вызов для многих людей, и они предпочтут отступить. Вы не играете в недотрогу – вы просто живете по-своему. Тем не менее, это почти превратило вас в камень.

Тот, кто однажды сможет сломать эти барьеры и преодолеть вашу настороженность, наверное, станет самым счастливым человеком, которому вы раскроетесь. Хотя вас сложно любить, это не значит, что это невозможно. И это когда-нибудь случится.

Текст: Марина Павлова | Flytothesky.ru