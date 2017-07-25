А вы знаете, что померанские шпицы тают в воде? Проверено опытным путем

Если вы хотите обзавестись прелестным померанским шпицем, вам нужно кое-что о них знать. Они умеют растворяться в воде. Да, все правильно. Не верите? Посмотрите и убедитесь сами. Эти фото были недавно опубликованы в Twitter от @FreddyAmazin , и они получили 50 тысяч лайков и 25 тысяч ретвитов. Люди тоже были удивлены обнаружить неоспоримый факт таяния шпицев в воде. Поэтому, если вы собираетесь взять себе собачку этой породы, никогда не гуляйте с ней под дождем и очень аккуратно её купайте. В противном случае ваш пушистый друг может просто просочиться в канализацию.

















Текст: Flytothesky.ru