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А вы знаете, что померанские шпицы тают в воде? Проверено опытным путем

26.07.2017 10:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если вы хотите обзавестись прелестным померанским шпицем, вам нужно кое-что о них знать. Они умеют растворяться в воде. Да, все правильно. Не верите? Посмотрите и убедитесь сами. Эти фото были недавно опубликованы в Twitter от @FreddyAmazin, и они получили 50 тысяч лайков и 25 тысяч ретвитов. Люди тоже были удивлены обнаружить неоспоримый факт таяния шпицев в воде. Поэтому, если вы собираетесь взять себе собачку этой породы, никогда не гуляйте с ней под дождем и очень аккуратно её купайте. В противном случае ваш пушистый друг может просто просочиться в канализацию.

А вы знаете, что померанские шпицы тают в воде? Проверено опытным путем

А вы знаете, что померанские шпицы тают в воде? Проверено опытным путем

А вы знаете, что померанские шпицы тают в воде? Проверено опытным путем

А вы знаете, что померанские шпицы тают в воде? Проверено опытным путем

Текст: Flytothesky.ruА вы знаете, что померанские шпицы тают в воде? Проверено опытным путем

 
 
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Если вы хотите обзавестись прелестным померанским шпицем, вам нужно кое-что о них знать. Они умеют растворяться в воде. Да, все правильно. Не верите? Посмотрите и...

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