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А вы знаете, что померанские шпицы тают в воде? Проверено опытным путем
26.07.2017 10:32 — Калейдоскоп | Flytothesky
Если вы хотите обзавестись прелестным померанским шпицем, вам нужно кое-что о них знать. Они умеют растворяться в воде. Да, все правильно. Не верите? Посмотрите и убедитесь сами. Эти фото были недавно опубликованы в Twitter от
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Если вы хотите обзавестись прелестным померанским шпицем, вам нужно кое-что о них знать. Они умеют растворяться в воде. Да, все правильно. Не верите? Посмотрите и...
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