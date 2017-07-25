8 стран с самой невероятной и незавидной историей

Что вы знаете о тех странах, которые, возможно, не на слуху, и их не так часто освещают в новостях? Наверняка практически ничего. А эти страны есть, и история у них самая невероятная и порой не самая завидная.

1. Гамбия





Тот факт, что первый президент Гамбии переизбирался пять раз, а второй правил более двух десятилетий, уже о чем-то говорит. Дауда Джавара, первый лидер страны, занял свой пост в 1962 году, но в итоге лишился власти в 1994 году в результате военного переворота. Заменил Джавару лейтенант Яхья Джамме, отменивший конституцию и запретивший всю политическую оппозицию. А еще Джамме отличился лечением СПИДа травами, лечением ведьм посредством ядовитых отваров и смертной казнью для гомосексуалистов.

2. Коморские острова





Этот архипелаг – одна из самых революционных стран в Африке, существующая только 42 года. Проблемы начались с самого начала независимости, когда выяснилось, что один из островов в её составе желает оставаться с Францией. С тех пор Коморские острова пережили ряд весьма уникальных событий: маоистская революция, президент, убитый в постели противотанковой ракетой, и диктатура, поддерживаемая иностранными наемниками. Население островов поддерживали самые разные фигуры: от исламистов до подростковых марксистских отрядов.

3. Мали





Мали – живописная африканская страна, но раздробленная по религиозным и этническим признакам. Первый лидер страны после провозглашения независимости полвека назад Модибо Кейта был социалистом, желавший национализировать ресурсы страны. Однако он был свергнут и отправлен в тюрьму в 1968 году. Следующий лидер, генерал Мусса Траоре, сделал Мали авторитарным полицейским государством, в котором наступил голод и неимоверная коррупция. Хотя Траоре в конечном счете был свергнут в результате следующего переворота, проблемы в Мали не прекратились.

4. Центральноафриканская Республика (ЦАР)





Правительство мало контролирует страну за пределами столицы, и большая её часть управляется различными группами повстанцев. ЦАР находится в состоянии вечной гражданской войны уже более десяти лет. В стране мятежи, восстания и перевороты следуют друг за другом, и ими уже никого не удивишь. А еще именно здесь президентом, а потом и императором в 1966-79 годах был печально известный Бокасса, потративший на свою коронацию четверть годового дохода всей страны и считавшийся вполне реальным каннибалом.

5. Восточный Тимор





Восточный Тимор – одна из самых неблагополучных стран в мире, когда-то бывшая колония Португалии, получившая независимость в 1975 году. Внутренней борьбой и беспорядками в новой стране воспользовалась соседняя Индонезия и вторглась в неё. Оккупация привела к массовым нарушениям прав человека и уничтожению почти трети населения Восточного Тимора. В 1999 году, в результате давления на Индонезию, был проведен референдум, и подавляющее большинство жителей проголосовало за независимость. Однако, прежде чем покинуть страну, индонезийские военные перебили немало гражданских лиц и сожгли все правительственные здания.

6. Экваториальная Гвинея





Экваториальная Гвинея – уникальная страна во многих отношениях. Это единственная испаноязычная нация в Африке, как бывшая колония Испании. У неё также есть самый «древний» лидер в Африке: Теодоро Обианг, чье правление длится без малого 40 лет. Сумасшедшая история страны началась, как только она обрела независимость. Все её руководители не гнушались убийствами и репрессиями. И нынешний правитель не исключение. Несмотря на то, что в стране самый высокий уровень ВВП на душу населения в Африке, подавляющее большинство людей живет в крайней нищете.

7. Гвинея-Бисау





У всех бывших португальских колоний есть довольно тревожная тенденция «попадать в лапы» гражданской войны. Гвинея-Бисау также была разорена в результате таких конфликтов. При поддержке большим количеством оружия из коммунистических стран марксистское националистическое движение получило контроль над страной и отделилось от Лиссабона в 1973 году. С тех пор Гвинея-Бисау прошла через череду политических убийств и переворотов, и еще ни один избранный лидер не сумел живым отбыть свой пятилетний срок президентства.

8. Парагвай





Президент Парагвая Франсиско Солано Лопес в 19 веке отличился тем, что ухитрился объявить войну сразу Уругваю, Аргентине и Бразилии, чья территория в 20 раз превышала парагвайскую. Конечно же, Парагвай проиграл, потеряв при этом две трети населения. Страна в дальнейшем пережила 31 лидера в течение первой половины 20-го века, большинство из которых было свергнуто путем государственного переворота. Потом Парагваю пришлось вытерпеть режим Альфредо Стресснера с 1954 по 1989 год, а после – импичмент двух президентов, последний из которых случился совсем недавно в 2012 году.

Текст: Flytothesky.ru