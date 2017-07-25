Психологический тест на бесстрашие

Наш страх гораздо сильнее того, чего мы боимся.

У каждого психически здорового человека есть страхи — отрицательные эмоции, возникающие чаще всего из-за какой-то воображаемой угрозы. Бояться — это вполне нормально и естественно.

Некоторые испытывают дикий ужас от насекомых и членистоногих. Один взгляд на них бросает человека в холодный пот. Другие же страшатся чего-то или кого-то в темноте. Боязнь высоты, замкнутых пространств, огня, старости, смерти и многого другого встречается у каждого второго человека.

Важно помнить, что фобии не должны завладевать нашим внутренним состоянием и превращать нас в слабых и беззащитных людей.