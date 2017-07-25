ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Психологический тест на бесстрашие

26.07.2017 13:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Наш страх гораздо сильнее того, чего мы боимся.

У каждого психически здорового человека есть страхи — отрицательные эмоции, возникающие чаще всего из-за какой-то воображаемой угрозы. Бояться — это вполне нормально и естественно.

Некоторые испытывают дикий ужас от насекомых и членистоногих. Один взгляд на них бросает человека в холодный пот. Другие же страшатся чего-то или кого-то в темноте. Боязнь высоты, замкнутых пространств, огня, старости, смерти и многого другого встречается у каждого второго человека.

Важно помнить, что фобии не должны завладевать нашим внутренним состоянием и превращать нас в слабых и беззащитных людей.Психологический тест на бесстрашие

 
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наш страх гораздо сильнее того, чего мы боимся. У каждого психически здорового человека есть страхи — отрицательные эмоции, возникающие чаще всего из-за какой-то...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Люди, нашедшие шикарные вещи на барахолках и гаражных распродажах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика