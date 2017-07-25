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Люди, нашедшие шикарные вещи на барахолках и гаражных распродажах

26.07.2017 13:25 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Если вы думаете, что блошиные рынки и гаражные распродажи – это куча никому не нужного барахла, то вы ошибаетесь. Настоящие знатоки в курсе, что там можно откопать самые настоящие сокровища. Давайте посмотрим, какие бесценные артефакты были там обнаружены.

1. Мой дядя купил это во время распродажи старья на заднем дворе всего за два бакса. Да, это настоящий автограф Хемингуэя

Люди, нашедшие шикарные вещи на барахолках и гаражных распродажах

2. Мой друг повел меня в благотворительный магазин, и там я увидела совершенно новые свадебные платья из бутика. На этом платье был ценник в 1595 фунтов, мне же оно досталось за 25

Люди, нашедшие шикарные вещи на барахолках и гаражных распродажах

3. Какая удачная находка в секонд-хенде

Люди, нашедшие шикарные вещи на барахолках и гаражных распродажах

4. Спасибо всем богам секонд-хенда. Только что нашел отсутствующую деталь к моей винтажной лампе 1978 года. Кстати, саму лампу я обнаружил тут же полтора месяца назад. Вот она – в полном комплекте

Люди, нашедшие шикарные вещи на барахолках и гаражных распродажах

5. Увидел вот такую вот картину в магазине. Удивительное сходство

Люди, нашедшие шикарные вещи на барахолках и гаражных распродажах

6. Моя самая потрясающая находка

Люди, нашедшие шикарные вещи на барахолках и гаражных распродажах

7. Выпускной! Наши наряды и аксессуары (кроме шляпы и ленты на голову) найдены в секонд-хенде

Люди, нашедшие шикарные вещи на барахолках и гаражных распродажах

8. Нашла потрясающие картинки для моей ванной комнаты за 1 доллар

Люди, нашедшие шикарные вещи на барахолках и гаражных распродажах

9. Я собираю старые кошельки из магазинов секонд-хенда. Вчера решил одним воспользоваться. И вот что я вытащил из его потайного бокового отделения

Люди, нашедшие шикарные вещи на барахолках и гаражных распродажах

10. Не самая лучшая моя находка, но определенно любимая. С автографом автора. Всего за 0,99 $

Люди, нашедшие шикарные вещи на барахолках и гаражных распродажах

Текст: Flytothesky.ruЛюди, нашедшие шикарные вещи на барахолках и гаражных распродажах

 
 
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Если вы думаете, что блошиные рынки и гаражные распродажи – это куча никому не нужного барахла, то вы ошибаетесь. Настоящие знатоки в курсе, что там можно откопать...

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