Люди, нашедшие шикарные вещи на барахолках и гаражных распродажах

Если вы думаете, что блошиные рынки и гаражные распродажи – это куча никому не нужного барахла, то вы ошибаетесь. Настоящие знатоки в курсе, что там можно откопать самые настоящие сокровища. Давайте посмотрим , какие бесценные артефакты были там обнаружены.

1. Мой дядя купил это во время распродажи старья на заднем дворе всего за два бакса. Да, это настоящий автограф Хемингуэя





2. Мой друг повел меня в благотворительный магазин, и там я увидела совершенно новые свадебные платья из бутика. На этом платье был ценник в 1595 фунтов, мне же оно досталось за 25





3. Какая удачная находка в секонд-хенде





4. Спасибо всем богам секонд-хенда. Только что нашел отсутствующую деталь к моей винтажной лампе 1978 года. Кстати, саму лампу я обнаружил тут же полтора месяца назад. Вот она – в полном комплекте

5. Увидел вот такую вот картину в магазине. Удивительное сходство





6. Моя самая потрясающая находка





7. Выпускной! Наши наряды и аксессуары (кроме шляпы и ленты на голову) найдены в секонд-хенде





8. Нашла потрясающие картинки для моей ванной комнаты за 1 доллар





9. Я собираю старые кошельки из магазинов секонд-хенда. Вчера решил одним воспользоваться. И вот что я вытащил из его потайного бокового отделения





10. Не самая лучшая моя находка, но определенно любимая. С автографом автора. Всего за 0,99 $





Текст: Flytothesky.ru