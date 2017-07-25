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Собака родила уникального зеленого щенка, которого назвали Форест
26.07.2017 13:08 — Калейдоскоп | Flytothesky
Нелегко быть зелененьким!
Одна шотландская семья была неимоверно
Владелица Рио Луиза Сазерленд была шокирована, взглянув на детишек. «Когда малыши начали появляться друг за другом, мы увидели одного кроху с отчетливо зеленоватой шерсткой. Мы реально остолбенели», – рассказывает она.
Этот случай – четвертый, официально зафиксированный в мире.
Зеленоватый цвет шерстки малыша является результатом присутствия биливердина, зеленого гепатогенного (желчного) пигмента в маминой плаценте. Пигмент и окрасил «пальтишко» щенка в результате смешивания с материнской амниотической жидкостью.
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Нелегко быть зелененьким! Одна шотландская семья была неимоверно удивлена, когда Рио, их голден ретривер, родила девять малышей – причем один малыш неожиданно...
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