Собака родила уникального зеленого щенка, которого назвали Форест

Нелегко быть зелененьким!

Одна шотландская семья была неимоверно удивлена , когда Рио, их голден ретривер, родила девять малышей – причем один малыш неожиданно оказался зеленым!

Владелица Рио Луиза Сазерленд была шокирована, взглянув на детишек. «Когда малыши начали появляться друг за другом, мы увидели одного кроху с отчетливо зеленоватой шерсткой. Мы реально остолбенели», – рассказывает она.

Этот случай – четвертый, официально зафиксированный в мире.

Зеленоватый цвет шерстки малыша является результатом присутствия биливердина, зеленого гепатогенного (желчного) пигмента в маминой плаценте. Пигмент и окрасил «пальтишко» щенка в результате смешивания с материнской амниотической жидкостью.

This golden retriever gave birth to puppies — and one of them is green